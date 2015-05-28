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Kültür-Sanat

Sait Faik, New York'ta konuşuldu

Türk edebiyatının büyük ismi Sait Faik'in öyküleri, New York'ta düzenlenen etkinlikte Amerikalı okurlara tanıtıldı

28 Mayıs 2015 20:56

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın öykücülüğü, New York'ta düzenlenen bir etkinlikte Amerikalı okurlara tanıtıldı. New York'taki 192 Books kitabevinde düzenlenen etkinliğe, Sait Faik'in birçok ünlü öyküsünü İngilizce'ye çeviren Maureen Freely konuşmacı olarak katıldı.

Amerikalı romancı ve biyografi yazarı Edmund White'ın moderatörlüğündeki etkinlikte, Freely, 1906-1954 yılları arasında yaşamış Sait Faik'in, büyük Rus öykücü Anton Çehov'u andıran özgün üslubuyla dönemin dil kalıplarının dışına çıkarak, Türkçe için yeni bir öykü dilinin önünü açtığını anlattı. Freely, Sait Faik'in sıradan insanların hikayelerini sosyal normların baskısına ve hızlı Batılılaşmanın etkilerine sessiz bir direniş sergileyerek anlattığını vurguladı. Edebiyat severlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Freely, Sait Faik'in "Mavnalar" adlı öyküsünün İngilizce'sini okudu.

Ocak ayında New York merkezli yayınevi Archipelago Books'un yayınladığı ve Freely'nin Alexander Dawe ile birlikte yaptığı tercümelerden oluşan "A Useless Man: Selected Stories" (Lüzumsuz Adam: Seçme Öyküler) adlı kitapta, yazarın "Semaver", "Son Kuşlar", "Tüneldeki Çocuk", "Karanfiller ve Domates Suyu", "Lüzumsuz Adam", "Babamın İkinci Evi", "Süt", "Havada Bulut", "Dülger Balığının Ölümü" ve "Sinağrit Baba" dahil 37 ünlü öyküsünün çevirileri yer alıyor.

AA'nın haberine göre, Freely'nin Türkçe'den İngilizce'ye yaptığı çeviriler arasında Orhan Pamuk'un "Kara Kitap", "Kar", "Öteki Renkler", "İstanbul: Hatıralar ve Şehir" ve "Masumiyet Müzesi" adlı kitapları ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarından "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" de bulunuyor.

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