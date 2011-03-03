-SAİT ÇAKIR GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında evinde arama yapılan Sait Çakır gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Üsküdar'daki evinde yapılan aramaların tamamlanmasının ardından Sait Çakır hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Odatv'de yazıları yayınlanan Çakır'ın, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine götürüldüğü bildirildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün evindeki aramanın sürdüğü, Küçük'ün bilgisayarlarının yedeklendiği, belgelerinin incelendiği bildirildi.