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Politika

Şâirler Google yüzünden karıştırmış

Başbakan Erdoğan’ın danışmanlarının Google’dan Dağlarca şiiri diye Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirini aldığı anlaşıldı.

22 Ekim 2008 03:00

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, önceki gün katıldığı Dil Kurultayı’nda şairleri karıştırınca kulislerde “Bu hatayı kim yaptırdı?” sorusuna cevap arandı. Erdoğan, önceki gün toprağa verilen şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiiri diye Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait ’Sanat’isimli şiiri okudu. Kulislere yansıyan bilgilere göre Başbakan’ın hatası, konuşma metnini hazırlayan danışmanlarından kaynaklandı. Başbakan’ın danışmanlarının şiiri internet üzerinde google arama motorunu tararken hata yaptıklarını öğrenildi.

Kulislerde Erdoğan’ın yanlış şiiri okumasına yol açan danışman merak konusu oldu ancak Başbakan’ın konuşma metnini hazırlayan hiçbir isim hatayı üstlenmedi. Erdoğan’ın konuşma metninin hazırlanmasında şu isimlerin katkısı oluyor: Akif Beki, Yalçın Akdoğan, Mustafa Şahin ve Gökhan Özcan.

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