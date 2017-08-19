Şair ve yazarlardan İnan Kızılkaya'ya: Şiir yoldaşın olsun

Yazar Ayşegül Tözeren ve Nazlı Karabıyıkoğlu'nun organize ettiği kampanyaya katılan bir grup şair ve yazar, bir yıl önce tutuklanan Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'ya şiir kitapları gönderdi.

Grup adına Ayşegül Tözeren şu mesajı paylaştı:

"Geçen yıl bugün yazar Aslı Erdoğan, gazeteci Zana Kaya ve İnan Kızılkaya tutuklandılar. Şimdi Aslı ve Zana dışarıda, İnan'sa içeride.

Onu unutmuyoruz. Şiir yazdığını da biliyoruz ve İnan'a bir an evvel özgür olmasını dileyerek şiir kitapları gönderiyoruz.

Şiir yoldaşın olsun, İnan!"

