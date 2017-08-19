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Politika

Şair ve yazarlardan İnan Kızılkaya'ya: Şiir yoldaşın olsun

Şair ve yazarlar, bir yıldır tutuklu olan Kızılkaya'ya şiir kitabı gönderdi

19 Ağustos 2017 18:50

Yazar Ayşegül Tözeren ve Nazlı Karabıyıkoğlu'nun organize ettiği kampanyaya katılan bir grup şair ve yazar, bir yıl önce tutuklanan Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'ya şiir kitapları gönderdi.

Grup adına Ayşegül Tözeren şu mesajı paylaştı:

"Geçen yıl bugün yazar Aslı Erdoğan, gazeteci Zana Kaya ve İnan Kızılkaya tutuklandılar. Şimdi Aslı ve Zana dışarıda, İnan'sa içeride.

Onu unutmuyoruz. Şiir yazdığını da biliyoruz ve İnan'a bir an evvel özgür olmasını dileyerek şiir kitapları gönderiyoruz.

Şiir yoldaşın olsun, İnan!"

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İnan KızılkayaAyşegül TözerenNazlı Karabıyıkoğluşiirkitap

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