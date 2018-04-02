Şair Ülkü Tamer son yolculuğa uğurlandı

Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ülkü Tamer için Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ülkü Tamer'in cenazesi, Gümüşlük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Tamer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Ezra ile Gary, Virgülün Başından Geçenler, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür gibi şiirlerin şairi Tamer, İkinci Yeni şiir akımının Sezai Karakoç ile beraber son temsilcisiydi.



Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Ülkü Tamer'in 25 yıllık eşi Neslihan Tamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin akciğer kanserine yakalandığını söyledi.

Kanserin bazı organlara da sıçradığını belirten Tamer, "Ciğerinden parça alınması söz konusuydu, ancak bunu kabul etmedi. Artık hastalık çok ilerlemişti. İyileşemeyeceğini bildiği için bunu kabul etmedi. Eşim 'Beni Bodrum'a götür, orada toprağa ver' dedi. Normalde İstanbul'da yaşıyorduk, buraya geldik" diye konuştu.

Oyuncu Salih Kalyon, Türk şiirinin ünlü bir şairini kaybettiğini belirterek, "Türk edebiyatına, çeviri dünyamıza çok büyük katkıları olmuş bir şairimizdi. Aydınların azalmasıyla, toplumun aydınlanması da azalmış oluyor. Süratle karanlığa bürünen bir ülkede aydınlarımızı kaybede kaybede, iyice karanlıkta kalınca anlayacağız Hanya'yı Konya'yı" dedi.

Şair Küçük İskender, "İkinci Yeni içinden çıkıp, aynı anda toplumcu gerçekçi çizgisini hiçbir zaman kaybetmeyen, ikisini harmanlayabilen, bunu yaparken hem sosyalist kanadı çok iyi besleyen, hem imgeyi besleyen en önemli şairlerimizden biriydi. Belki de İkinci Yeni'den bize emanet son kalan şairlerden biriydi. 11 yaşındayken tanıştığım ilk şairdi. Ben onu iyi ki görmüşüm ki, şair olmaya karar vermişim. Toprağı bol olsun, ışıklar içinde yatsın. Birçok insanın sadece ona bir şarkı sözü yazarı değil, 'Virgülün Başından Geçenler'i (bir şiiri) de irdeleyerek, nasıl toplumsal olayları mizahla ve ironiyle dile getirdiğini hiçbir zaman unutmamasını ve göz ardı etmemesini diliyorum" diye konuştu.



Oyuncu Enver Demirkan da Tamer'in sanat adamı olduğunu vurgulayarak, her zaman iyi bir insan olarak hatırlanacağını kaydetti.

Ülkü Tamer kimdir?

Ülkü Tamer 20 Şubat 1937 Gaziantep'te doğmuştu.

Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1958'de Robert Koleji'ni bitirdi.

Bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti.

1964-1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı.

Tiyatroyu bıraktıktan sonra çeviri çalışmalarına ağırlık verdi.

Milliyet Yayınları'nda Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetti.

İlk şiiri 1954'te yayımlandı.

Pazar Postası, Yelken, Yeditepe gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı.

1959'da ilk şiir kitabı 'Soğuk Otların Altında' yayımlandı.

Ünlü yazar Erdal Öz, 6 Ekim 1957'de arkadaşı Ülkü Tamer hakkında şu satırları yazmıştı:

"İkinci Yeni" şiirler yazardı, şimdi vazgeçti sanıyorum. Biletini daha aydınlık şiirler için almış gibi. Daha, şiirde mi, hikâyede mi demir atacağı belli olmadığından, öyle oturmuş bir kişiliği de yok.

"Şimdilik, öncü-yeni olmak uğruna çoğu kere şiiri, hikâyeyi de karanlık izbelerde bırakıyor. Salt, öncü-yeni olmayı bir yana atıp hikâyeci ya da ozan olmayı daha bir öne aldığı gün, çok yakından bildiğim cin gibi zekâsı ve yaratıcı yeteneğiyle, Behçet Kemal Çağlar'ın öğrencisi olduğuna da aldırmadan, onu daha aydınlık, daha havadar pencerelerde göreceğime inanıyorum."