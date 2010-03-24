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Yaşam

Şair star din adamlarına karşı

Abu Dabi'de düzenlenen "Şair Star" yarışmasında finale kalan tek kadın, çarşaflı Hissa Hilal oldu.

24 Mart 2010 02:00

T24 - Abu Dabi'de düzenlenen "Şair Star" yarışmasında finale kalan tek kadın, çarşaflı Hissa Hilal oldu. Hilal'in şiirinde bazı din adamlarını eleştirmesi tepkiye yol açtı.



HİSSA HİLAL'İN TARTIŞMA YARATAN ŞİİRİ


Yıkıcı fetvaların gözünde gördüm şeytanı.
Helalin haram kılındığı bir çağda.
Bu gerçeği açıkladığımda
Gizlenen canavar çıktı ortaya.
Fikrinde ve amelinde zâlim,
Hiddetli, kör ve bir de beline
Kemer niyetine ölüm takıyor.
Makamı resmi ve çok da güçlü.
İnsanları bir bir terörize edip
Huzurlarından ederek besleniyor.
Çıkarlar kişiyi susturunca
Kısılıyor cesaretin gür sesi,
Ve gerçek köşeye sıkışıyor...



Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen "Şair Star" yarışmasında finale kalan isimlerden biri çarşaf ve peçe giyen Suudi ev kadını Hissa Hilal oldu. Hilal hem yarışmada finale kalan ilk kadın olması, hem de şiirinde teröre destek veren din adamlarını eleştirmesiyle dikkat çekti.


Hilal yarışmada birinci olursa, 1.3 milyon dolar kazanabilir.


Arap dünyasının “Popstar”ı olarak nitelenen programda en yüksek puanı alan Hilal, ön elemeyi teröre onay veren din adamlarını eleştirerek geçti.



Jürinin 50 üstünden 47 puan verdiği Hilal'ın şiirinde Suudi din adamı Şeyh Abdülrahman el Berrak’ı hedef aldığı iddia edildi.


El Berrak, geçen ay yayınladığı bir fetvada, “Erkek ve kadının toplumsal hayatta beraber yer
alabileceğini savunanların katli vaciptir, çünkü bunlar kâfir olmuştur” demişti.


Hilal ise hedefinin El Berrak olmadığını söyledi. Kadın şair, “Genel olarak Arap dünyasındaki fetvaları eleştiriyorum” dedi.


Ölüm çağrısı yapıldı


Hilal özellikle ülkesinde sert eleştirilerle karşılaşıyor. Bir internet sitesi, “İslam düşmanı” diye nitelediği Hilal’in öldürülmesi çağrısı yaptı. Aynı yarışmada geçen yıl yer alan bir başka Suudi kadın da, ailesinin ve aşiretinin tepkilerine rağmen geri adım atmamıştı.


Hilal ise verdiği röportajlarda, "Benim şiirlerim hep provokatif olmuştur. Şiir, kültürümüzü ve dinimizi gasp edenler tarafından susturulmuş Arap kadınını ve kendimi anlatmanın bir yolu. Bir insanı öldürmek onlar için o kadar kolaydır ki, hep bir seçenek olarak tutulur" dedi.

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