Şair Refik Durbaş için acil kan aranıyor

Şair- Gazeteci ve Yazar Refik Durbaş'ın yarın (15 Mayıs) ameliyat olacağı bildirildi. Bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi gören 74 yaşındaki Durbaş'ın 0 Grubu RH+ kan ihtiyacı olduğu duyuruldu.

Refik Durbaş'ın yakınları tarafından paylaşılan bilgiye göre, 0 RH+ Beyaz Kan verebileceklerin Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kan Merkezi'ne gitmeleri gerektiği belirtildi.

Bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi gören şair Durbaş, 30 Nisan'da Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şair- Gazeteci ve Yazar Durbaş, yoğun bakımda tutuluyor.

İrtibat: Bilge Durbaş - 0 533 249 76 19