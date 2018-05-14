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Şair Refik Durbaş için acil kan aranıyor

Şair- Gazeteci ve Yazar Refik Durbaş, 30 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı

14 Mayıs 2018 19:55

Şair- Gazeteci ve Yazar Refik Durbaş'ın yarın (15 Mayıs) ameliyat olacağı bildirildi. Bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi gören 74 yaşındaki Durbaş'ın 0 Grubu RH+ kan ihtiyacı olduğu duyuruldu.

Refik Durbaş'ın yakınları tarafından paylaşılan bilgiye göre, 0 RH+ Beyaz Kan verebileceklerin Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kan Merkezi'ne gitmeleri gerektiği belirtildi.

Bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi gören şair Durbaş, 30 Nisan'da Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şair- Gazeteci ve Yazar Durbaş,  yoğun bakımda tutuluyor. 

İrtibat: Bilge Durbaş - 0 533 249 76 19

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Şair Refik Durbaşkanihtiyaçyoğun bakım

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