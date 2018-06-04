Şair Nazım Hikmet  vefatının 55. yılında anıldı

İSTANBUL, (DHA) –Şair Nazım Hikmet, aramızdan ayrılışının 55. yılında Şişli Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği etkinliklerle anıldı. Ünlü şair 3 Haziran 1963 yılında hayata gözlerini yummuştu.

Şair Nazım Hikmet, vefatının 55. yılında düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Etkinlikler, Akatlar Sanatçılar Parkı’nda bulunan Mehmet Aksoy’un Nazım Hikmet heykelinde gerçekleşen törenle başladı. Törene Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Beşiktaş Belediyesi eski başkanı İsmail Ünal, Heykeltıraş Mehmet Aksoy, Tiyatro Sanatçısı Metin Belgin ve vatandaşlar katıldı. Burada usta şairin heykeline çiçekler koyan katılımcılar daha sonra okunan şiirleri dinledi.

Törende açıklamalarda bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, “Ünal Başkanın da büyük katkılarıyla bu heykelin açılışını yapmıştık. 2014’ün Türkiye koşulları zordu, bugünün koşulları daha da zor. Ama Mehmet’in yazısında, gördüğünüz gibi akan bir su var. Akan su pislik tutmuyor. Ve inanıyorum ki demokrasinin suyu da pislikleri sağa sola ata ata bizi 25 Haziran’da güzelim bir Türkiye’ye uyandıracak” diye konuştu.

“ÇOK YİĞİT BİR İNSANIN BU ULUSTAN ÇIKMASININ GURURUNU YAŞIYORUZ”

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç ise, \"Dünyaya böyle insanlar da gelirmiş diye, çok yiğit bir insanın bu ulustan çıkmasının gururunu yaşıyoruz” diyerek,“Onun hakkında herkes pek çok şey söyleyebilir. Ama en belirgin olanı emperyalizme karşı yiğit mücadelesi ve emekçinin yanında yer aldığı tarihi süreçtir\" şeklinde konuştu.

“NAZIM HİKMET BU ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, “Nazım Hikmet bu ülke için önemli bir değer. Onu anlatmak çok zor; onun hayata karşı duruşu ve yaptıklarının yanında çok az kalır. Ama şu kadarını söyleyeyim; Nazım Hikmet her zaman emekten yana olmuş bir şair, işçi sınıfının yoldaşıdır. Ne zaman işçi sınıfı mücadelesi zora düşmüşse, Nazım Hikmet’in şiirleri hep yolumuzu aydınlatmıştır. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz ve o nedenle buradayız” diye konuştu.

Törene katılan Hasan Güneri ise, Nazım Hikmet’in Türkiye’de yasak olduğu dönemde, Nazım Hikmet ile büyüdüklerini, başlarının sıkıştığı her anda onla moral bulduklarını ve günümüzde de onun kendilerine yol gösterdiğini dile getirdi.

VATANDAŞLAR, NAZIM ŞARKILARI VE ŞİİRLERİNİ DİNLEDİ

Nazım Hikmet’i anma etkinleri, akşam saatlerinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşen etkinlikle devam etti. Nazım Hikmet’in hayatı ve yaşam biçimi hakkında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat VakfıGenel Sekreteri Turgay Fişekçi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Arslan’ın konuşmalarının yanı sıra etkinliğe katılan vatandaşlar, Vedat Sakman ve orkestrasının seslendirdiği Nazım şarkılarını ve Metin Belgin’in sesiyle şiirlerini dinleme fırsatı yakaladı.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)