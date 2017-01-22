Şair Mustafa Öneş hayatını kaybetti

<p class="p1"><span style="line-height:1.5;">Şair, şiir tarihçisi, edebiyat eleştirmeni, Milliyet Sanat Dergisi’nin eski seçici kurul üyesi ve düzeltmen <strong>Mustafa Öneş </strong>hayatını kaybetti.</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><span class="s1">Öneş, şiirleri ve şiir üzerine düşünceleriyle Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden biriydi.</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><span class="s1"><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20170122202511_ekran-resmi-2017-01-22-os-8.26.16.png" /></span></p>\r\n