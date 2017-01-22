T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Şair Mustafa Öneş hayatını kaybetti

Öneş, şiir üzerine eleştiri yazılarıyla Türkçe edebiyatın önemli isimlerindendi

22 Ocak 2017 23:25

Şair, şiir tarihçisi, edebiyat eleştirmeni, Milliyet Sanat Dergisi’nin eski seçici kurul üyesi ve düzeltmen Mustafa Öneş hayatını kaybetti.

Öneş, şiirleri ve şiir üzerine düşünceleriyle Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden biriydi.

ETİKETLER

mustafa öneştürkçeşair

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24