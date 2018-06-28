Şair Küçük İskender'e kanser teşhisi kondu

Çağdaş şiirin önemli isimlerinden Küçük İskender’e kanser teşhisi kondu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 'Küçük İskender' ismiyle bilinen 54 yaşındaki şair Derman İskender Över'in ilerlemiş safhadaki hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalıştığı belirtildi.

Edebiyat dünyasına onlarca şiir kitabı kazandıran şair Küçük İskender en son “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. Küçük İskender şiirin yanı sıra roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler verirken, “Ağır Roman” filminde oyuncu olarak yer aldı.

Küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu ve 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldı. Şair son olarak 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.