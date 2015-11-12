Şair Halim Yazıcı'nın 'Beraber ve Solo Ölümler' adlı son kitabı çıktı

Bu güne kadar 15 şiir kitabına imza atan ve pek çok ödüle layık görülen şair Halim Yazıcı'nın ‘Beraber ve Solo Ölümler’ adlı 118 şiirin yer aldığı son kitabı çıktı. Kitapta şairin Gezi eylemleri sırasında ekmek almaya giderken başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan (14) için yazdığı ‘Berkin’ adlı şiiri de yer alıyor.

Geçen yıl “Beyaz Caz Sokağı” adıyla toplu şiirlerini yayınlayan şair Halim Yazıcı'nın son kitabı “Beraber ve Solo Ölümler”, CazKedisi Yayınları’ndan çıktı. 118 şiirin bulunduğu kitabın editörlüğünü Onur Çalı, kapak tasarımını Nail Özlüsoylu yaptı. İç desen ise Azime Akbaş Yazıcı'nın imzasını taşıyor.

Yazıcı'nın okurlarıyla ilk buluşması 12 Kasım Perşembe günü Marmaris’te gerçekleşecek. Marmaris Kalimerhaba Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen imza günü ve söyleşisi Blue Port AVM'de bulunan Kitapyurdu Kitabevi'nde yapılacak. Şair, 14 Kasım Cumartesi günü de İzmir Yakın Kitabevi'nde saat 17:00’de okurlarıyla buluşacak.

Halim Yazıcı'nın bugüne kadar 15 şiir kitabı yayınlandı. Cezaevindeyken yazdığı “Avluda Kuş Sesleri” kitabı Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'ne layık görüldü. Yazıcı’nın şiirleri İngilizce, Fransızca, Yunanca, İsveççe ve Azerice'ye çevrildi. "Deliceler Aşkına" adlı kitabı Azerbaycan'da da yayımlandı.

Şairin "Yaşadığımız günlerin şiirleri" dediği kitabından ‘Berkin’ adlı şiiri:

1.

su uyandı

dağlar uyandı

kurşunun kanadı olsa

o da uyanırdı

bir kuşun kanadında

sen uyanmadın

ince omzunda bir şiirin

uyanacaksan uyan ey kalbim

sesini içiyorum sensizliğin

hadi kalk bahçelere filan gidelim

bakkalda ekmek kalmamış

hadi kalk bize gidelim

her aşk biraz da şiirdir aslında

bu sabah

ya sen şiirle uyanacaksın

ya da ben senin yerine

asacağım kendimi bu şiirde.

2.

yok öyle bir dünya küçüğüm

olsaydı yaşardı sığırcık sürüsü

yaşardı çocukluğum

yaşardı iyi insan ölüsü.

3.

kaşları kömür bir berkin çocuğun nefesinde

çoğalıyor nefesim sen bilsen de bilmesen de.

4.

battım içine denizin kurşunlarına

bir dikişte içtim güvercinlerini ölümün.

5.

çember çevirdiğimiz düşlerimiz

çakıl taşlarını sektiren denizlerimiz

gölgesinde uyuyor

masallarında berkin’in

oysa nereden bileceksin

bir tek sen eksiktin

giden yılın gelen yıla

bir yılan gibi sarıldığını

nereden bileceksin.

6.

ah çocuğum!

bir ateşböceğinin

tutuşup eteğine

yanar mısın ömrüne?

7.

kaç kez söyledim

yıkandığımız kurşunları

sıkma şakaklarına

beter olur

ölüsü çocukların

çıkma sokaklara.

8.

kaşlarımdan salıncak kurmak istedim

kaşlarının ortasından vurulan

adını bilmediğim çocuklara.

9.

mevsimleri rüzgâr sanan

yalınayak bir çocuğun kaşları

usulcacık sundu boynunu

kar çiçekleri celladına.

Halim Yazıcı kimdir?

1954 Yılında İzmir'in Bergama ilçesinde doğan Şair Halim Yazıcı, 'O Güzel Narin Gelin' isimli ilk kitabını 1982'de yayınladı. Küçücük, Körfez, Akrapol, Yamaç, Ünlem dergilerinin kurucuları arasında yer alan ve 1978 yılında Dönemeç Dergisi'nin sahipliğini yapan Yazıcı, İzmir Konak Belediyesi'nde ise 5 yıl kültür müdürü olarak çalıştı. Yazıcı, kent konseyi şube müdürlüğü, Bornova Belediye Başkanlığı'nda da kültür-sanat danışmanlığı görevlerini de üstlendi.

Yazıcı, 2010-2011 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda tutuklandı. İzmir Buca Cezaevinde yatarken yazdığı “Avluda Kuş Sesleri” kitabı Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'ne layık görüldü.

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı, Pen Yazarlar Derneği, Edebiyatçılar Derneği ve Ankara Caz Derneği'nin onur üyesi olan Yazıcı, yayın hayatına 2015’te başlayan ve 3 ayda bir yayınlanan "CazKedisi” adlı şiir dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

Kitapları

• O Güzel Narin Gelin, Türkiye Yazıları Yayınevi, 1982

• Cevahir Kalbiyle Dolunay, Yarın Yayınevi, 1984

• Aşk Cazdır, Bibliotek Yayınevi, 1989

• Beyaz Atların Yelesinde, Etki Yayınevi, 1997

• Âşıkhava Sineması, (2.Baskı) Yom Yayınları, Ocak 2005

• Deliceler Aşkına, (2.Baskı) Şiirden Yayıncılık, 2007 (Azerbaycan/Bakü'de Azerice yayınlandı)

• İpekTin, Şiirden Yayıncılık, 2008

• Aşkhâlim - Seçme Şiirler, Şiirden Yayıncılık, 2009, (2.Baskı, Şiirden Yayıncılık, Aralık 2009)

• Küçük Taşlar İklimi, Kanguru Yayınları, Ocak 2011 (2.Baskı, CazKedisi Yayınları, Ocak 2013)

• Körfez Vapurları, Heyamola Yayınları, 2011

• Küçük Bir Harf, CazKedisi Yayınları, Kasım 2011

• Kuş Oyunları, Top Yayıncılık, 2013 (Çocuklar İçin Şiirler)

• Avluda Kuş Sesleri, CazKedisi Yayınları, Ocak 2013

• Beyaz Caz Sokağı - Toplu Şiirler (2 cilt), Yasakmeyve Yayınları, 2014

• Beraber ve Solo Ölümler, CazKedisi Yayınları, 2015

Aldığı Ödüller:

• Adnan Yücel 1.Ödülü, 2004 (Adana Çukurova Üniversitesi / Özgür Pencere Derneği)

• Uğur Mumcu 1.Ödülü, 2004 (İzmir / Karşıyaka CUMOK)

• Homeros Emek Ödülü, 2004 (İzmir Karşıyaka Belediyesi)

• Sağlık Emekçileri Sendikası 1.Ödülü, 2004 (Ankara / SES)

• M.Sunullah Arısoy Jüri Özel Ödülü, 2008 (KEGEV-Kuşadası Eğitim Kültür Vakfı)

• Homeros 1.Ödülü, 2008 (İzmir Karşıyaka Belediyesi)

• Unesco Evliya Çelebi Şiir 2.Ödülü,2011 (Ümraniye Belediyesi)

• Dil Derneği, Ömer Asım Aksoy Şiir 1.Ödülü, 2011

• Ceyhun Atuf Kansu Şiir 1.Ödülü, 2013