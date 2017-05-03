Şair Ferruh Tunç, Muratpaşa Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu

Yakın döneme kadar dünyanın önde gelen denetim/danışmanlık kuruluşlarından KPMG Türkiye'nin CEO'su olan şair Ferruh Tunç, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde belediye başkan yardımcısı oldu.

1958 yılında Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde doğan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Mülkiye) bitirdikten sonra Maliye Teftiş Kurulu'na girdi. Kamudaki görevleri arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcılığı da (2004-2007) bulunan Tunç, özel sektördeki profesyonel hayatını, geçen yıl KPMG CEO'luğu ile noktaladı.

Muratpaşa Belediyesi 2’nci Antalya Edebiyat Günleri Şükrü Erbaş, Ahmet Telli ve Ferruh Tunç’un katıldığı 23 Mart'taki "Şiir Matinesi" ile başlamıştı. Tunç, Şiir Matinesi'ndeki konuşmasında, "edebiyatın bir hafıza tazeleme, yerini bulma çabası da olduğunu" belirterek, “Kimliğini kaybetmekte olan bir ülkenin çocuklarıyız. Bellek denilen olguyu bellek silicilerine bırakır isek, siliciler 24 saat hareket halindedir” demişti.

Ödüllü şair

Ferruh Tunç, şiir çalışmaları çok sayıda ödül kazanmış bir şair. 1993 yılında Sivas katliamında öldürülen şair ve tıp doktoru Behçet Aysan adına Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen Behçet Aysan Şiir Ödülü 2012 yılı için Ferruh Tunç'a verilmişti. Cemal Süreya gibi Mülkiye ve Maliye Teftiş Kurulu kökenli bir şair olan Ferruh Tunç'a "Tunç Aynalar" adlı kitabı nedeniyle oybirliğiyle verilen ödülün gerekçesi, “eskil sözcükleri yeni bir şiirsel yükle dilin çevrimine katması; ‘dilin sözcük arkeolojisine yönelerek, sözün haysiyetini sözcüğün yaratmasını’ sağlaması; Türkçe’nin şiirsel soluğunu zenginleştirirken şiirin coğrafyasını genişletmesi” ifadeleriyle açıklanmıştı.

Ferruh Tunç, "Melez Zamanlar" dosyasıyla da 2011 yılındaBehçet Necatigil ve Ceyhun Atuf Kansu şiir ödüllerine değer görülmüştü.

Tahsin Yücel, Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Haydar Ergülen ve aileyi temsilen Ayşe Sarısayın'dan oluşan Seçiciler Kurulu, Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nün Ferruh Tunç'a verilmesinin gerekçesini şöyle açıklamıştı:

"Necatigil Şiir Ödülü bu yıl, çağımızın parçalanmış toplumlarını ve yabancılaşmış bireylerini, durmadan değişen özelliklerini, bu karmaşık gerçekliğe denk düşen bir imge zenginliğini, ironi ve lirizmle yansıttığı için Ferruh Tunç'un Melez Zamanlar kitabına verildi."

Portre: Mülkiye mezunu Maliye Müfettişi

1958 yılında Gazipaşa'da doğan Ferruh Tunç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirdi. Maliye Müfettişi olarak başladığı çalışma yaşamını, ağırlıklı olarak uluslararası denetim ve danışmanlık şirketlerinde sürdürdü. Maliye Teftiş Kurulu'ndan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcılığı'na atandı. Daha sonra Yeminli Mali Müşavir olarak çalışırken 2009 yılında KPMG'nin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Ferruh Tunç'un ilk şiirleri doksanlı yılların başlarında Adam Sanat dergisinde yayımlandı. Broy, Yeni Biçem, Edebiyat ve Eleştiri, Varoş, Papirüs, Mecaz, İmge-Öykü, Varlık şiirlerinin yayımlandığı öteki dergilerdi. İlk kitabı Şehrin Eski Yolcusu (Ümit Yayıncılık) ilgiyle karşılandı. İlk sayısında bu yana sürekli olarak Sözcükler dergisinde yazdı.

İkinci Yeni akımının sembol ismi Cemal Süreya da Mülkiye'yi bitirdikten sonra Maliye Teftiş Kurulu'nda çalışma hayatına başlamış, Darphane Genel Müdürlüğü'nü de içeren bürokratik kariyerinin yanı sıra şiire getirdiği yeni solukla Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olmuştu. 9 Ocak 1990'da, henüz 59 yaşındayken kaybettiğimiz Süreya, portre yazıları ve denemeleriyle düz yazı alanında da önemli yapıtlara imza atmıştı.

Mülkiyeli şairler

1859 yılında kurulan Mülkiye'den çıkan şairler arasında, Faik Ali Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Ömer Bedrettin Uşaklı, Vasfi Mahir Kocatürk, Cahit Sıtkı Tarancı, Şinasi Özdenoğlu, Nüzhet Erman, Sezai Karakoç, Ece Ayhan ve İsmet Özel de bulunuyor.