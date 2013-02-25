Behçet Aysan Şiir Ödülü Ferruh Tunç'un 'Ayna'sına verildi

Sivas katliamında 1993 yılında öldürülen şair ve tıp doktoru Behçet Aysan adına Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen Behçet Aysan Şiir Ödülü’nün 2012 yılı için sahibi Ferruh Tunç oldu. Cemal Süreya gibi Mülkiye ve Maliye Teftiş Kurulu kökenli bir şair olan Ferruh Tunç, "Melez Zamanlar" dosyasıyla da 2011 yılında Behçet Necatigil ve Ceyhun Atuf Kansu şiir ödüllerine değer görülmüştü. Behçet Aysan da, 1986 yılında, kendisi gibi tıp doktoru olan şair Ceyhun Atuf Kansu adına düzenlenen şiir ödülünün sahibi olmuştu.

Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurulu, Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 20 Şubat 2013 günü toplandı. Türk Tabipleri Birliği'ndeki toplantıya Emin Özdemir, Ali Cengizkan ve Ahmet Telli katıldı. Seçici Kurul üyeleri Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi ve Zeynep Oral görüşlerini mektupla bildirdi. Yapılan değerlendirmede TTB Behçet Aysan 2012 yılı ödülü, “eskil sözcükleri yeni bir şiirsel yükle dilin çevrimine katması; ‘dilin sözcük arkeolojisine yönelerek, sözün haysiyetini sözcüğün yaratmasını’ sağlaması; Türkçe’nin şiirsel soluğunu zenginleştirirken şiirin coğrafyasını genişletmesi nedeniyle” Ferruh Tunç’un "Tunç Ayna" adlı kitabına verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ferruh Tunç: Şair CEO

1958 yılında Antalya Gazipaşa'da doğan Ferruh Tunç, 1981'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İktisat ve Maliye bölümünü bitirdi. Maliye Bakanlığı’na "maliye müfettiş muavini" olarak katıldı ve üç yıl sonra maliye müfettişi oldu. 1987’de Arthur Andersen İstanbul Ofisi’ne "vergi müdürü" olarak katıldı.

1996 - 1999 arasında yabancı ortaklı bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı, 1999'da uluslararası denetim ve danışmanlık kurumu KPMG Türkiye’ye katıldı.

2004 - 2007 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. “Ahmet Ertürk Başkan olarak atanınca ‘Beraber askerlik yapalım’ diye beni davet etti. Maliye müfettişliği görevinde, kamudan böyle bir davet geldiği zaman reddedilmez. İki tarafı da yaşamış olmam benim için güzel bir harman oldu” değerlendirmesini yapan Tunç, halen TMSF'nin ardından döndüğü KPMG Türkiye'nin başkanlığını yapıyor.

Profesyonel çalışmaları sırasında edebiyatla ilgisini hiç kesmeyen Tunç'un şiir ve yazıları Adam Sanat, Broy, Yeni Biçem, Edebiyat ve Eleştiri, Varoş, Papirüs, Mecaz, İmge-Öykü, Varlık ve Sözcükler dergilerinde yayımlandı. İlk kitabı "Şehrin Eski Yolcusu" 1995'te çıktı.

2010 yılında yayımlanan "Melez Zamanlar" adlı kitabıyla 2011 Behçet Necatigil Şiir Ödülü ile Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü kazandı.

Mülkiyeli şairler

1859 yılında kurulan MülkiyeAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (Mülkiye) çıkan şairler arasında Faik Ali Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Ömer Bedrettin Uşaklı, asfi Mahir Kocatürk, Cahit Sıtkı Tarancı, Şinasi Özdenoğlu, Nüzhet Erman, Sezai Karakoç, Ece Ayhan ve İsmet Özel de bulunuyor.

Mustafa Şerif Onaran: Ceyhun Atıf Kansu'dan el almak