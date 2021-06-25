"Şair ceketli çocuk" Kazım Koyuncu ölümünün 16. yıl dönümünde anıldı: Kazım'sız bu dünyanın bir rengi eksildi

Sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 16'ncı yıl dönümünde Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'deki (Pançol) mezarı başında anıldı. Anmada Hopalı gençler, Koyuncu'nun şarkılarını seslendirdi. Zuğaşi Berepe'nin solisti Mehmedali Barış Beşli, Koyuncu'nun anısına mezarı başında yaptığı Lazca konuşmada, “Kazım'sız bu dünyanın bir rengi eksildi” dedi.

"Şair ceketli çocuk" Kazım Koyuncu; Hopa'daki köyünde mezarı başında anıldı. Yeşilköy'deki anmaya; Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Canan Koyuncu, Hüseyin Koyuncu, Sol Parti Genel Başkanı Alper Taş, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Doğuşcan Aydın, eski CHP Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu, sanatçı Mehmedali Barış Beşli ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"Kazım'sız bu dünyanın bir rengi eksildi"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yağmur altındaki anmada, Hopalı gençler; Koyuncu'nun seslendirdiği Megrel halk şarkısı “Didou Nana”yı yorumladı. Koyuncu'nun da kurucuları arasında yer aldığı, Lazca Rock yapan Zuğaşi Berepe grubunun solisti, Koyuncu'nun arkadaşı Mehmedali Barış Beşli; anmada Koyuncu'nun anısına Lazca konuşma yaptı. Beşli, “16 yıl oldu. Biz Kazım'sızız. Kazım'sız bu dünyanın bir rengi eksildi. Dolmayacak bir renk. Yıllar geçiyor, bizler yaşlanıyoruz. Kazım hep çocuk. Kazım hep 34 yaşında. Buraya geliyoruz her yıl sizler de geliyorsunuz. Bu deniz, bu dere, bu gökyüzü dağlar, sis... Bunlarla yüreğimizi hafifletiyoruz. Onun sevgisi asla bitmeyecek. Günden güne büyüyecek. Hoş geldiniz" dedi.

“Herkes şair ceketli çocuk olamaz"

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Koyuncu'nun Hopa için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Hopa'da da aynı zamanda bir öncü niteliğinde. Kazım'dan sonra birçok Hopalı sanatçı çıkmıştı. Koyuncu'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu da “Herkes şair ceketli çocuk olamaz. Şair ceketli çocuk olacaksanız Kazım olacaksınız. Kazım, bize şair ceketli çocuk nasıl olunur hala öğretiyor. Nasıl öğretiyor? Fındıklı'da, Millet Bahçesi ve kıraathanesinde Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi açtık diye egemenler bize dava açtı, davamız sürüyor. Kazım Koyuncu orada şair ceketli çocukları yetiştiriyor. Kazım Koyuncu olmak bu demek" diye konuştu.

"Kazım'ı yaşatacağız, yarattıklarını paylaşacağız"

Çervatoğlu, Koyuncu'nun Karadeniz için önemini şöyle anlattı:

"Kazım Koyuncu, şuradaki çaylık, fındıklıktır. Kazım Koyuncu ,bizim nefes aldığımız coğrafyada tınımızdır. Bu tınıyı yaşatmak önemlidir. Bu tınıyı, doğmamış çocuğumuza, hamile bir annemizin karnında dinletebiliyorsak Kazım Koyuncu'yu yaşatmış sayılırız. Siyaset hepimizin genlerinde ve geleneklerinde olabilir. Ama Kazım Koyuncu, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden devrimcilere bu tınıyı taşıma özelliğini gösterdi, bize. Ailesinin, yoldaşlarının, sevenlerinin yanında bir kez daha saygıyla anıyorum. Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu... Kadınlarım ev kadını, işçi, yoksul, çay bahçesinde çalışan kadınlarımız. Kadınlarımız CHP'li, AKP'li, kadınlarımız sosyalist. Bunlar bir araya geldi, çok farklı olmalarına rağmen Kazım Koyuncu'da birleştiler. Bu akşam Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu, Kazım'ı yaşatmak için Fındıklı'ya davet ediyor. Kazım'ı yaşatacağız, yarattıklarını paylaşacağız."

Metin Lokumcu davası için çağrı

Konuşmasında 31 Mayıs 2011 tarihinde polisin sıktığı biber gazı sonucu Hopa'da yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu'yu anan Çervatoğlu, "Katledilerek senin yanına gönderdiğimiz Metin Abi'mizin iki gün sonra davası var. Avukatlarımız orada olacak. Metin Abi'mizin de davasını takip edelim" çağrısı yaptı.

Koyuncu'nun mücadelesinde doğanın önemine dikkat çeken müzisyen gençler, Hopa Sahil Dolgu projesine ilişkin, şunları söyledi:

"Bugün Hopa'da dolgu projesi yapmak isteyenler var. Biz kim yapıyor, yaptırıyor bilmiyoruz. İskeleyi yıkmak istiyorlar. İskele denilince akıllara gelen Kazım Abi olur. Gitarını alıp iskelede şarkı söylüyordu. Her akşam gidip şarkılar söylüyor, Kazım Abi'nin emanetine sahip çıkıyoruz. Hopa'nın gençleri olarak biz bunun karşısında olacağız."