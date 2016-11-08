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Kültür-Sanat

'Şair ceketli çocuk' 45 yaşında

Karadeniz ezgilerini tüm Türkiye'yle buluşturan Kazım Koyuncu 45 yaşında

08 Kasım 2016 00:48

33 yaşındayken akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitiren müzisyen Kazım Koyuncu doğum gününde de unutulmadı. Talihsiz ölümüylse sevenlerini derin yasa boğan genç şarkıcı, doğumunun 45’inci yıldönünümünde anılmaya devam ediyor.

 

Kazım Koyuncu kimdir?

 

Karadeniz’in rock şarkıcısı Kazım Koyuncu, 1972 doğumlu ve Artvinlidir. Geleneksel Karadeniz müziği ile Rock’n’Roll müziği sentezleyerek kendi tarzını yaratan Laz müzisyen. 33 yaşında akciğer kanserinden vefat etmiştir.

Ölümü ile Türkiye’yi yasa boğan Kazım Koyuncu’nun bıraktığı etki hala devam etmektedir. Ölmünden sonra da Koyuncu’nun albümleri üzerinde çalışmalar sürmüştür. 2014 yılında yapılan, Kazım Koyuncu'nun hayatının anlatıldığı filmde Kazım Koyuncu'yu Engin Hepileri canlandırırken diğer rolleri; Altan Erkekli, Settar Tanrıöğen, Hüseyin Avni Danyal, Sait Genay gibi oyuncular paylaştı.

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