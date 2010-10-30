-ŞAİR CAHİT SITKI TARANCI ANILDI İSTANBUL(A.A) - 30.10.2010 - ''35 Yaş'' şiirinin unutulmaz şairi Cahit Sıtkı Tarancı, doğumunun 100. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, ünlü şairin şiirlerinden dizelerin okunmasıyla başladı. Etkinlikte, Cahit Sıtkı Tarancı'nın şair kimliğinin yanı sıra hikayeleri, mektupları ve şiir çevirilerinin ele alındığı bir açık oturum gerçekleştirildi. Açık oturumda konuşan yazar Zeki Coşkun, Tarancı'nın şiirleriyle ülkenin sanat yaşamına katkısının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi. Kendi yaş dönemindeki her lise öğrencisinin defterinde ''35 Yaş'' şiirinin yer aldığını belirten Coşkun, Tarancı'nın şiir yaşamının, Galatasaray Lisesi'nde başladığını, Ziya Osman Saba ile yaptığı yazışmalar ile yazın hayatına atıldığını anlattı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uçman, Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayat gayesinin güzel şiir söylemek üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Sanatçı Metin Berk ise Tarancı'nın unutulmayan, ''35 yaş'', ''Abbas'', ''Sağ elim'' şiirlerini gitar eşliğinde konuklara okudu. Açık oturuma Fatih Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Andı, yazar Atilla Birkiye, şair Salih Bolat, gazeteci Ali Çolak ve çok sayıda şiir sever katıldı. Anma programı, Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinin okunmasıyla son buldu. -TARANCI'NIN YAŞAMI- Diyarbakır'ın soylu ailelerinden Pirinçcizadelere mensup olan Cahit Sıktı Tarancı, 2 Ekim 1910 yılında dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü Diyarbakır'da geçiren Tarancı, ortaöğrenimini görmek üzere İstanbul'a geldi. Saint Joseph Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nde eğitim gören Tarancı, İstanbul Yüksek Mülkiye Mektebi ve Yüksek Ticeret Okulu'nden mezun oldu. Yüksek öğreniminin bir bölümünü Paris'te sürdüren ünlü şair, öğrenimi sırasında Paris Radyosu'nda Türkçe yayınlar spikerliği yaptı. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Türkiye'ye dönen Tarancı, 1944 yılından itibaren Ankara'da sırasıyla Anadolu Ajansı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalışma Bakanlığı'nda çevirmen olarak çalıştı. 1954 yılında ağır bir hastalığa yakalanan Tarancı, tedavisi için Viyana'ya gitti. Tarancı, 13 Ekim 1956'da vefat etti.