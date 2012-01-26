-Şair Abdurrahim Karakoç taburcu oldu KONYA (A.A) - 26.01.2012 - Şair ve Yazar Abdurrahim Karakoç, tedavi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Ankara'da rahatsızlanan ve ilk tedavisinin ardından ailesi tarafından yaklaşık 1 ay önce Konya'ya getirilen Karakoç'un tedavisi tamamlandı. Abdurrahim Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün telefonla kendisini arayarak ''geçmiş olsun'' dileğinde bulunduğunu belirten Karakoç, tedavisi sürecinde kendisini telefonla arayan ve ziyarete gelen herkese teşekkür etti. Karakoç, kendisini ziyarete gelenlere de gelemeyenlere de duacı olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Allah işlerini rast getirsin. Severek geldiler beni ziyarete. Başka bir şeyim yok ki. Kimseye öyle bir rant vermiyorum. Makam mansıp vermiyorum. Ama 'Abdurrahim Karakoç' diye geliyorlar. Herkes geldi ve bundan mutlu oldum. Sevilmek güzel şeydir. Amma seveceksin ki, sevilesin. Ben bu Anadolu'nun insanını çok sevdim. Onlar için hep kendimi riske attım. Onlar da beni sevdi. Karşılıklıdır bu sevgi.'' Çocukları Konya'da olduğu için tedavisinin bu kentte yapıldığını dile getiren Karakoç, ''Konya'nın insanları güzel insanlar. Doktorların hepsi yardımcı oldular. Sağolsunlar hepsi...'' dedi. Karakoç, mümkün mertebe yazmaya devam edeceğini belirterek, ''Çünkü benim vatandaşımla bir mukavelem var, bozamam bunu'' diye konuştu. SÜ Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fikret Kanat, Karakoç'un çekilen tomokrafisinde, lezyonlarda önemli ölçüde gerileme görüldüğünü, tedavinin 3 ile 6 ay kadar daha evde devam edeceğini söyledi. Karakoç'un sevenlerinin çok olduğunu bildiğini ifade eden Kanat, ''En azından bir süre daha ziyaret konusunda sevenlerinin gerekli hassasiyeti göstermesi ve mümkün olduğunca az ziyarette bulunarak hastamızın yaşamını tehdit edebilecek ek bir mikroorganizmayla yeniden enfekte olma olasılığını azaltmasını rica edeceğiz'' diye konuştu. Her ay zatürresindeki gerilemeye bakarak Karakoç'un ilaç tedavisinin ne kadar süreceğine karar vereceklerini belirten Kanat, şunları söyledi: ''Kendisini aslında 'Mihriban' gibi güzel şiirlerden birini yazmadığı sürece taburcu etmeyeceğimi söylemiştim ama 'Hocam, artık taburcu olduktan sonra evde benzer şiirleri yazmaya devam edeceğim' dedi. İnşallah benzer bir şiirle Abdurrahim Bey tekrar karşımıza çıkar.'' Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olan Karakoç'un, ''mihriban'' başta olmak üzere bugüne kadar birçok şiiri bulunuyor.