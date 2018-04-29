Saipov: New York'taki saldırıyı 1 yıldır planlıyordum

New York'ta 8 kişinin öldürüldüğü kamyonetli saldırının gözaltındaki zanlısı Sayfullo Saipov, soruşturmayı yürüten güvenlik birimlerine saldırıyı bir senedir planladığını söyledi.

29 yaşındaki Saipov'un, "olabildiğince çok kişiyi öldürmeyi hedeflediği" ve saldırı sonrası "kendisini iyi hissettiğini" söylediği de açıklandı.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün çağrıları ile harekete geçtiğini açıklayan Özbekistan vatandaşı zanlının, "terör suçlamasıyla" yargılanacağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Saipov'un ölüm cezasına çarptırılması gerektiği görüşünü açıklayan bir tweet paylaştı.

Zanlı Saipov'a yöneltilen suçlamalar federal devletin yetki alanına girdiği için, ölüm cezasını dışlayan New York eyelet hukukunun bu kuralı geçersiz kılınabilir.

Sayfullo Saipov, saldırıdan 24 saat sonra tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna getirildi.

Federal mahkemenin kayıtlarına göre zanlı Saipov şunları ifade etti:

Olay sonrası karnından vurularak yakalanan Sayfullo Saipov, "IŞİD'e maddi destek vermek" ile "motorlu araçla şiddet ve yıkıma yol açmak" suçlarından yargılanacak.

Amerikan medyasının New York'ta kamyonla düzenlenen ve sekiz kişinin ölümü 11 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının zanlısı olarak gösterdiği Sayfullo Saipov'un Özbekistan'dan ABD'ye 2010'da gittiği ve yasal yollarla ABD'de kaldığı belirtiliyor.

1988 doğumlu Saipov, Ohio, Florida ve New Jersey'de çalışarak, ABD'de çalışmasına olanak sağlayan yeşil kartın sahibi oldu.

ABD'de yaşayan Özbek dini haklar aktivisti Mirrakhmat Muminov BBC'ye yaptığı açıklamada, evli ve üç çocuk babası Saipov'un ABD'ye yerleştikten sonra internet üzerindeki propagandayla radikalleşmesinin ardından, saldırgan bir kişiye dönüştüğünü söyledi.

Muminov ve Saipov, Saipov'un AB'de taşınmasından sonra tanıştı. Muminov "ABD'ye gelmeden önce çok iyi eğitimli değildi ve Kuran bilgisi yoktu. Buradaki ilk dönemlerinde normal biriydi." dedi.

Ancak Muminov daha sonra Saipov'un depresyona girdiğini, Özbek topluluğundan uzaklaştığını ve şöför olarak iş bulmayı başaramamasından sonra daha öfkeli ve saldırgan birine dönüştüğünü anlattı.

Muminov "Radikal görüşleri nedeniyle sık sık diğer Özbeklerle tartışırdı ve daha sonra Florida'dan taşındı. Bu noktadan sonra iletişimimiz koptu" diye konuştu.

Saipov'un daha önce polis kayıtlarına geçtiği tek olay bir trafik cezası.