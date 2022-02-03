Saint-Etienne'in yeni transferi Joris Gnagnon'ı takım arkadaşları koruma sandı

Saint-Etienne'in yeni stoperi Joris Gnagnon'ı takım arkadaşları kulübün yeni koruma görevlisi zannetti.

Eylül 2021'de Sevilla ile yollarını ayıran Fransız oyuncu 4 ay kulüpsüz ve sahalardan uzak kaldı. Ara transfer döneminde Saint-Etienne ile anlaşan Joris Gnagnon serbest kaldığı süre zarfında aldığı 20 kilo fazlasıyla ekibe katıldı.

GetFootballNewsFrance'da yer alan habere göre; Saint-Etienne'in yeni stoperi Joris Gnagnon'ın aldığı kilolar Ligue 1'de başına dert açtı.

Ocak ayında kulübe imza atan Joris Gnagnon'ı bir takım arkadaşı kulüp binasına girerken gördü ve Fransız stoperi kulübün yeni koruma görevlisi zannetti. Yaklaşık 20 kilo fazlası bulunan 25 yaşındaki oyuncu kendine verilen programa başlasa da hala kondisyon eksiği var.