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Dünya

Saint Denis baskınında kendini patlatan canlı bombanın ses kaydı ortaya çıktı

Paris katliamının beyni olduğu düşünülen Abaaoud için düzenlenen operasyonda kendini patlatan canlı bombanın Abaaoud'ın kuzeni olduğu açıklandı

19 Kasım 2015 21:40

Paris katliamının beyni olduğu düşünülen Abdelhamid Abaaoud'a yönelik dün Paris'in Saint Denis banliyösünde düzenlenen baskında kendini patlatan kadının Abaaoud'un kuzeni olduğu kesinleşti. Hasna Ait Boulahcen, Avrupa Birliği ülkelerinde görülen ilk kadın canlı bomba olarak kayıtlara geçti. Fransız polis yetkilileri, canlı bombanın kimliğini Hasna Ait Boulahcen olarak açıklarken, olar anında çekilen bir ses kaydı da ortaya çıktı.

Yetkililer tarafından doğrulanan video kaydında tamamen karanlık görüntüler içinde polisin ve kadının sesleri duyuluyor. Polis,”Erkek arkadaşın nerede” diye soruyor. Kadın ise “Erkek arkadaşım değil” cevabını veriyor. Polis, soruyu tekrarlıyor ve kadın aynı cevabı veriyor. Bunun ardından kadının üzerindeki bombaları patlatmasından kaynaklandığı sanılan bir patlama sesi duyuluyor.

Belçika gazetesi La Derniere Heure, kadına ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayınladı. Fransız medyasında çıkan haberlerde, Hasna Ait Boulahcen'in 12 Ağustos 1989 doğumlu olduğu belirtiliyor.

RTL yayın kuruluşu da kadının Paris'in kuzey banliyösü Epinay-sur-Seine'de bir inşaat şirketinde müdür olarak çalıştığını öne sürdü.

Fransız televizyonu TF 1'in haberine göre; polis, Hasna Ait Boulahcen'in kendini patlatmadan önce şüpheli suç ortaklarını uyarıp uyarmadığını anlamaya çalışıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde görülen ilk kadın bombacı olan Hasna Ait Boulahcen'in çatışma anında kafasının koptuğu ve camdan düştüğü öne sürülüyor. 

İngiliz Daily Mail'in haberine göre; görgü tanıkları, Ait Boulahcen'in baskından önce bir fast-food restoranına gidip yiyecek aldığını aktardı.

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