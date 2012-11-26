'Said’i Nursi’yi cezaevinde yatıran mahkeme tutanaklar açıklanacak mı?'

Hülya Karabağlı

Ankara

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Said’i Nursi’yi gündeme taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “ mezar yeri nerededir” diyen Baluken, “Bediüzzaman Said-i Nursi (Kurdi)’nin yıllarca hapis kalmasına karar verilen mahkemelerin tutanakları nelerdir? Bu tutanakların açıklanmasına konusundaki kamuoyu duyarlılığını karşılamayı düşünüyor musunuz” diye sordu.

TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde Baluken’in soruları şöyle.

Urfa’daki gece yarısı mezarı açılarak nereye gömüldü?

Cumhuriyetin kurucu kadrolarının değişen siyasal sistemine yönelik olumsuz düşüncelerinden sonra Van’da inzivaya çekildiği Erek Dağındaki mağarasından alınarak önce Burdur sonra Isparta ve Barla’ya sürgüne gönderilmiştir.

Bediüzzaman, 23 Mart 1960'da Şanlıurfa’da vefat etmiş, Urfa'daki Halil-ur Rahman Dergahı'na defnedilmiştir. Ancak Bediüzzamanınnaaşı, Urfa’daki Halil İbrahim Dergâhı’nda bulunan mezarından devlet eliyle 1960’ın 12 Temmuz’unda, bir gece vaktinde çıkarılmış ve bir meçhule götürülmüştür.

-Mezarının açılarak meçhul bir yere götürülmesinin nedeni nedir? Said-i Kurdi’nin naaşının yerinin değiştirilmesi konusunda karar alınan toplantı vs.nin tutanakları nelerdir?

-Mezar yeri nerededir? Mezar yerinin açıklanarak naaşının kendi halkının ve topraklarının yanına gömülmesi noktasında düşünceleriniz nelerdir?

-Yıllarca hapis kalmasına karar verilen mahkemelerin tutanakları nelerdir? Bu tutanakların açıklanmasına konusundaki kamuoyu duyarlılığını karşılamayı düşünüyor musunuz?

-1925 yılında sürgüne gönderilmesinin nedeni nedir? Sürgün kararına sebep olan tutanaklar nelerdir? Söz konusu dönemde Kürt liderlerinin sürgüne gönderilmesi ya da idam edilmesi noktasında Kürtlere yönelik işletilen devlet politikasının arka planında bulunan gerekçeler nelerdir?

Kitapları tahrif mi edildi

-Ölümünden sonra Türkçe’ye çevrilerek basılan kitapları bazı çevreler tarafından tahrif edildiğine dair güçlü iddialar ve bazı tespitler vardır. Kültür Bakanlığınız bandrol verdiği bu kitapların tahrif edilip edilmediğine dair bir kontrol ve denetleme mekanizması işletmekte midir?

-Said-i Nursi (Kurdi), Şex Said ve Seyit Rıza gibi Kürt liderlerin yaşadıkları zulme sebep olan mahkeme veya siyasi iradenin aldığı kararların kamuoyuna açıklanmak suretiyle arşivlerdeki gizlilik kararını kaldırmayı düşünüyor musunuz?

-Kürt liderlerinin mezar yerlerinin devlet tarafından hala gizli tutulması Kürt halkına dayatılan imha ve asimilasyon politikalarının bir parçası değil midir?