Saidi Nursi Rusya'da yasaklandı!

Rusya’da Kaliningrad Mahkemesi, Saidi Nursi’nin 16 kitabını ’aşırı’ olduğu gerekçesiyle sakıncalı bularak yasaklanmasına karar verdi.

RIA Novosti ajansının haberine göre mahkeme kararını adli tıp raporuna dayandırdı. Adli tıp tarafından yapılan ’psikolojik-dilbilimsel’ incelemede, Said Nursi’nin 14 Risale-i Nur kitabıyla iki broşürü, ’Dini nefreti teşvik ettiği ve İslam’a inanmayanların dini özgürlüklerine zarar verdiği’ gerekçesiyle sakıncalı bulundu.

Ajans, söz konusu kitapların Kaliningrad’ta oturan ve radikal bir örgüt taraftarı olduğundan şüphelenilen bir zanlının evinde ele geçirildiğini duyurdu.

Kaliningrad Mahkemesi, Rus Yüksek Mahkemesi’nin 2008 yılında aldığı bir kararla "Nurcu örgütleri" yasaklama kararına dayanarak zanlıyı ’Yasa dışı örgüte üye olmak’ suçundan da yargılama kararı aldı. Mahkemenin son kararıyla, Nursi’nin kitapları bütün Rusya çapında yasaklı kitaplar listesine girmiş oldu.