'Said Nursi'yi babam defnetti'

Isparta’da oturan 56 yaşındaki Hatice Aydoğdu, Said Nursi’nin cenazesinin, nur postacısı (risale dağıtıcısı) babası Abdullah Kula tarafından bizzat defnedildiğini ve mezarının Doğancı Mahallesi’nde olduğunu öne sürdü.

Bediüzzaman Said Nursi’nin mezar yerine ilişkin yeni bilgilerin 53 yıl sonra Başbakanlık arşivinden çıkması, mezar yeri tartışmalarını yeniden başlattı. Arşivlere göre, 23 Mart 1960 yılında vefat eden ve Şanlıurfa’da toprağa verilen Said Nursi’nin, birkaç ay sonra gizlice Isparta’ya getirilerek Şehir Mezarlığı’nda defnedildi. 53 yıl sonra Başbakanlık arşivlerinden bu bilgiler çıkarken, Isparta PTT Başmüdürlüğü’nde görevli memur Hatice Aydoğdu, Sadi Nursi’nin 1986 yılında vefat eden babası Abdullah Kula tarafından defnedildiğini iddia etti.

Isparta Valisi Memduh Oğuz’u ziyaret eden Hatice Aydoğdu, babasının Said Nursi’nin defnedilmesine ilişkin anlattıkları hakkında bilgi verdi. Yıllar önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle konuşma ve duyma yetisini büyük oranda kaybettiğini belirten Aydoğdu, Said Nursi’nin defnedilmesi hakkında bildiklerini bir mektup yazarak Vali Oğuz’a verdi. Vali Oğuz’a babasının mezar taşı fotoğrafını da veren Aydoğdu, kendisinin Bediüzzaman’ın talebelerinden nur postacısı ’risale dağıtıcısı’ Abdullah Kula’nın kızı olduğunu, Said Nursi’nin bizzat babası tarafından defnedildiğini, bu olayı da babasının annesine anlattığına şahit olduğunu söyledi. O zaman 3 yaşında olduğunu söyleyen, Hatice Aydoğdu, hem yaşadıkları hem anlatılanlardan Said Nursi’nin defnedildiği yerin Doğancı Mezarlığı olduğunu belirtti.

Hatice Aydoğdu’yu makamında kabul eden Vali Memduh Oğuz, kendisine verilen o mektubu okudu. Vali Oğuz, şunları söyledi:

“Hatice hanım trafik kazası geçirerek uzun yılar önce konuşma ve işitme kabiliyetini kaybetmiş. Kendisi PTT’de çalışıyor. Sayın Aydoğdu beni ziyaret etti. Konuşma kabiliyeti sınırlı olduğu için uzunca mektup bırakmış. Mektupta meramını anlatmış, birkaç fotoğraf getirmiş. Söyledikleri enteresan. Babası 1902 doğumlu ve 1986’da vefat etmiş. İslamköy’den ‘nur postacısı Abdullah’ diye bilinen büyüğümüz. Hatice hanımın bir iddiası var. Diyor ki; ‘Babam Bediüzzaman Said Nursi’nin defninde bizzat bulundu.’ Bu canlı hatırasını bizimle paylaştı.”

Hatice Aydoğdu da "Babam, her çarşamba Doğancı Mahallesi’ndeki arkadaşlarıyla beraber mezarlığa ziyarete giderdi. Kapıdan girişte yandaki mezarın başında Kuran okuduklarını, oraya oturup ağladıklarını, toprağın üstünü sıvazlayıp eve döndüklerini hatırlıyorum" dedi.