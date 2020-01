Said Nursî'nin evi devlet eliyle restore edildi

Devlet tarafından sürgün edilen, mezar yeri bile tartışmalı olan Said Nursî'nin Isparta'nın Burla ilçesinde kaldığı ev, İl Özel idaresince restore edildi. Isparta Valisi Memduh Oğuz, bir kültür evi hâline getirilen Said Nursî'nin evininin açılışında konuştu. Vali Oğuz; 'İlk defa Üstad Bediüzzaman’ın kaldığı ev devletin oluyor ve bizzat devlet tarafından, devletin parasıyla restore ediliyor. Bu, millî değerin, millî haysiyetin onarılmasıdır. Bu restorasyonla bir millî mefahir sahiplenilmiştir. Bu küçük bir evin açılışı değildir. Bu, sistemin barışmasıdır' ifadelerini kullandı.



Isparta Valisi Memduh Oğuz, “İlk defa Üstad Bediüzzaman’ın kaldığı ev devletin oluyor ve bizzat devlet tarafından, devletin parasıyla restore ediliyor. Devletin onarması gereken birşeyler olmasından dolayı devlet tarafından yapıldı. Bu milli değerin, milli haysiyetin onarılmasıdır. Bu retorasyonla bir milli mefahir sahiplenilmiştir.” dedi. Bediüzzaman Said Nursi’nin 1953–1960 tarihleri arasında Barla’ya geldiğinde kaldığı evin, İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu tamamlandı. ‘Hacı Hafız Mustafa Öztürk ve Hacı Mehmet Tevfik Öztürk Kültür Evi’ adıyla hizmete sunulan evin açılış törenine Vali Memduh Oğuz ve eşi Canan Oğuz başta olmak üzere, Isparta Emniyet Müdürü Mehmet Or, evi bağışlayan Şerafettin Öztürk ve Zeliha Gülay Örücü, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Oğuz, Bediüzzaman Said Nursi’nin kaldığı evin restorasyonun, devlet tarafından bizzat yapılmasının geçmişte yapılan hataların restore edildiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Vali Oğuz, meslek hayatının sonunda bir sayfayı kapatırken, manevi değeri büyük olan açılışla yeni bir sayfa açmaktan dolayı Cenabı Allah’a binlerce hamd ettiğini söyleyerek, “Bugün burada Türkiye tarihinde çok önemli olacak bir açılış yapmaktayız. Bu küçük bir evin açılışı değildir. Bu sistemin barışmasıdır. Bu ev devlete ait olmalıydı ve özel idareye bağışlanmayla devlete ait oldu. Bundan dolayı tarihi bir olaydır. İlk defa Üstad Bediüzzaman’ın kaldığı ev devletin oluyor ve bizzat devlet tarafından, devletin parasıyla restore ediliyor. Devletin onarması gereken birşeyler olmasından dolayı devlet tarafından yapıldı. Bu milli değerin, milli haysiyetin onarılmasıdır. Bu restorasyonla bir milli mefahir sahiplenilmiştir. Birlik ve kardeşliğe Bediüzzaman kadar güzel vurgu yapan yoktur. Milli birlik ve kardeşlik vurguları yapıldığında Bediüzzaman akla gelmelidir. O hiçbir zaman kavgadan, kargaşadan yana taraf olmamış devamlı barışdan, birlikte yaşamaktan yana olmuştur. Gökyüzünden şimdi burası bir yıldız gibi görünüyor. Siz mirasçılar olarak ecdadınızın gökyüzünden seyrettiği bir yıldız meydana getirdiniz. Cenabı Allah hayra vesile etsin, insanlığın hayrına vesile etsin. İnşallah bu hizmetler bir başlangıç olsun, milli şahlanışımızda, dünya ile yarışımızda ve milli değerlerimize saygı konusunda bir abide eser olsun.” değerlendirmesinde bulundu. Konuşmaların ve duanın ardından Vali Memduh Oğuz ve Şerafettin Öztürk’ün kurdeleyi kesmesiyle kültür evinin açılışı yapıldı.