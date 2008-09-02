Sahurda yumurta ve yulaf yiyerek tok kalın

Beslenme Uzmanı Emel Unutmaz, oruç tutanlara iftara kadar acıkmamaları için sahurda yulaf gibi posalı gıdalar yemelerini önerdi ve ekledi: Beyaz ekmek yerine kepek ekmeğini, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tüketin!..



Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz, iftar ve sahur mönülerinin tok tutan besinlerle hazırlanması durumunda, daha sağlıklı ve kolay oruç tutulabileceğini belirtti. Unutmaz, Ramazan'da sağlıklı ve tok tutan gıdalarla beslenmenin başlıca yollarını anlattı:



Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktaları nelerdir?



En önemli özellik; yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamaktır. Oruç tutan kişi ihtiyaç duyduğu protein, vitamin ve minerali sağlayacak olan besinleri iftar ve sahur arasındaki zamana dengeli şekilde dağıtmalı. Öğün sayısına dikkat etmeli. İftar ve sahur arasında 1 veya 2 ara öğün yapmak, çok daha faydalı olur. İftardan 1.5-2 saat sonra almamız gereken vitamin, mineral ve posayı düşünüp; meyve ara öğünü yapabilirsiniz. Açlık süresinin uzun olacağı bu yıl en çok dikkat edilmesi gereken konu; su tüketimi. İftar ile sahur arasına kişi 3 litre suyu sığdırmak zorundadır. Eğer sudan hoşlanmıyor ise; bunun yarısını su olarak alır, geri kalan kısmı içinse ayran ya da çay içebilir.



YÜRÜMELİSİNİZ!



İftar sofrasında, beslenme sıralaması nasıl olmalıdır?



İftar yemeğine başlarken doyurucu ve sindirimi kolay çorba ile başlamak ve arada sadece salata tüketerek en azından 20 dakika geçirmeye çalışmak faydalıdır. Devamında ana yemeği tüketmek ve karbonhidratlı gruptan seçim yapmak gerekir. Yani pide yenilecek ise makarna ya da pilavı sınırlamak veya hiç yememek gerekir. İftar yemeğinden 1.5-2 saat sonra meyve ara öğünü yapmak faydalı olacaktır. Yemekten 1-2 saat sonra, yarım saatlik ufak bir yürüyüş de yapılabilir.



Ramazan ayında açlık hissine yenik düşmemek için tok tutacak besinler var mı?



Tokluğu uzun süre sürdürecek olan besin grupları; sindirimi ve emilimi uzun süren gıdalardır. Öncelikle açlığın kaynağı kan şekerinin düşmesi ise, ilk hedef kan şekerinin hızlı düşüşünü engelleyecek gıdalar olmalıdır. Yani glisemik indeksi ve yükü düşük gıdalar! Glisemik indeks; yenilen bir besinin kan şekerini yükseltme derecesini gösterir. Ramazanda bizim isteğimiz; kan şekerimizi hızlı yükselten gıdalardansa yavaş yükselten ve yavaş düşmesini sağlayacak gıdaların tüketilmesidir. Glisemik indeksi düşük gıdalar kişilerin daha uzun süre tok kalmalarını sağlar. Örneğin; beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, meyve meyve suyu yerine meyvenin kendisi gibi tercihler yapılmalıdır.



POSALI GIDALAR TÜKETİN



Ramazan'da meyveyi nasıl tüketmek gerekir?



Ramazan'da amaç tokluk olduğu için dikkat edilmesi gereken hangi meyvenin, ne miktarda ve nasıl tüketildiğidir. Sağlıklı olan meyvenin kendisinin, mümkünse soyulmadan, sıkılmadan ve ortalama 1 porsiyona denk gelecek şekilde tüketilmesidir. Amaç mümkün olduğunca çok posa tüketmektir. Posa besinlerin glisemik indeksinin düşmesini sağlar ve bu sayede tokluk verdiği gibi, bağırsak hareketlerini de düzenler.



Tok tutan besinlerde sebzelerin yeri nedir?



Ramazan boyunca; gerek pişmiş, gerekse çiğ sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin. Sebzeleri yerken miktarları çok önemli değildir. Yeter ki; yapılırken içine konan yağın cinsi ve miktarı doğru olsun. Ortalama 4-5 yemek kaşığı sebze yemeğine 1 tatlı kaşığı yağ gelecek şekilde yapılmış sebze yemeklerinden, 6-8 kaşık rahatlıkla yenilebilir. Kök sebzelerin içerdikleri karbonhidrat miktarı yüksek olduğu için bu sebzeleri tüketirken miktarlarına mutlaka dikkat etmekte fayda vardır. Karbonhidrat oranı daha yüksek olan başlıca sebzeler; havuç, şalgam, bezelye, pırasa, bakla ve enginardır.



Ancak bunların karbonhidrat oranlarının fazla olması, Ramazan boyunca tüketilmemeleri gerektiği anlamına gelmemektedir. Bu sebzelerden ortalama 4 yemek kaşığı tüketmek, yeterli olacaktır. Posanın diğer kaynaklarından biri de yulaftır. Yulaf; tok tutucu özelliği ve kolesterol düşürmedeki önemli etkisi nedeniyle, Ramazan ayında bol bol tüketilebilecek bir besin maddesidir. Yulafı, 1 dilim ekmek hakkınızın yerine, 2-3 yemek kaşığı kadar sütün veya yoğurdun içine karıştırarak, rahatlıkla tüketebilirsiniz.



(Sabah)

