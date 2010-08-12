Sahurda proteine ağırlık verin!

T24- İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başdiyetisyeni Aygül Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların sağlıklı bir şekilde oruç tutabilmeleri için iftarda ağır yemeklerden kaçınmaları, sahurda ise hafif bir kahvaltı yapmaları gerektiğini söyledi.



Oruçta, sahurun büyük bir önem taşıdığına dikkati çeken Güven, şunları anlattı:

"İnsanların rahat bir şekilde oruç tutabilmeleri için sahurda beslenme şekli çok önemli. Kesinlikle sahursuz bir oruç önermiyoruz. Çünkü açlık süresi oldukça uzun. Oruç tutmak isteyenler için sahurda peynir, süt, yumurta gibi bol proteinli gıdalar öneriyoruz. Proteinli yiyecekler vücut tarafından geç emildiği için mideyi daha geç terk eder. Ve uzun süre tok kalmamızı sağlar. Sahurda aynı zamanda kepekli ekmek ve bir porsiyon meyve yenilmesi çok daha iyi olacaktır."

Orucun mutlaka su, hurma ya da zeytin gibi gıdalarla açılması gerektiğini dile getiren Güven, yemeğe,küçük bir kase çorbanın ardından yarım saat ara verilmesi gerektiğini kaydetti.

Aygül, şu bilgiyi verdi:

"İftarda küçük bir kase çorbanın arkasından mide yarım saat dinlendirilmelidir. Yemeğe kızartma olmayan hafif tarzda etli bir sebze yemeği, makarna ya da pilavla devam edilmelidir. Mideyi yormamak adına normal ekmek yerine kepekli ekmek tercih edilmelidir. Yemeği ayran veye yoğurtla sonlandırmak, uzun yaz döneminde aşırı su kaybı olduğu için sahura kadar aralıklarla 1.5-2 litre su tüketmek gerekmektedir."

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HAMURLU VE ŞERBETLİ TATLILARDAN KAÇINILMALI"

Açlık nedeniyle kan şekeri düşenlerin özellikle hamurlu ve şerbetli tatlılara yöneldiğine işaret eden Güven, bunu kesinlikle önermediklerini söyledi.

Güven, şunları aktardı:

"Uzun süre aç kalmak kan şekerini düşürdüğü için kişilerde iftardan sonra aşırı tatlı ihtiyacı doğuyor. Bu durum insanların özellikle hamur ve şerbetli tatlılara yönelmesine neden oluyor. Ancak iftar sonrasında tatlı ihtiyacı duyanlara meyve ya da hafif sütlü tatlılar tercih etmelerini öneriyoruz."

Bunların aksi yapıldığı takdirde kişilerde bir takım sindirim

bozukluklarının oluşabileceğini ifade eden Güven, bu durumun aşırı kiloya da neden olabileceğini söyledi.

Öte yandan Güven, tansiyon, şeker ve kalp hastalığı olanların kesinlikle oruç tutmaması gerektiğini kaydetti.