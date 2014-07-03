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Çevre

Sahurda mahalleye baz istasyonu kurmaya kalktılar

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir mahallenin sakinleri, baz istasyonu kurulmaması için nöbet tutuyor

03 Temmuz 2014 15:39

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahurdan sonra gürültüler duyan vatandaşlar, seslerin nereden geldiğine bakınca gördüklerine inanamadı. Saat 05.00 civarında vinçlerle beraber baz istasyonu vericilerini görünce isyan ettiler.

Olay, Zeytinli Mahallesi Altınkum Caddesi'ndeki Çay Konakları adlı sitede yaşandı. Sahurdan sonra uykuya dalan site sakinleri, yaklaşık bir saat sonra gelen seslerle uyandıklarında baz istasyonu kurulmaya çalışıldığını farketti. Sopalarla işçileri kovalayan site sakinlerini, Akçay Polis Merkezi'nden gelen ekipler sakinleştirdi. İlgili şirketle görüşen polis yetkilileri, çalışmayı durdurdu.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, site sakinlerinden bazılarının, kanser tedavisi gören yakınlarından dolayı baz istasyonu kuruluşuna karşı çıktığı öğrenildi. Gözyaşlarıyla çocuğunun kanser tedavisi gördüğünü belirten bir kadın , "Benim çocuğum kanser hastası, daha yeni geldi hastaneden. Bunu istemiyorum ben burada. Buraya kurdurtayım da öldürereyim mi onu? Kesinlikle istemiyoruz" dedi. Sitede oturanlardan Azize Hanım da, "Ben sekiz senedir tedavi görüyorum. Her gün ölüp ölüp diriliyorum. Biz burada istemiyoruz. Bir sürü tedavi gören insan var burada" şeklinde konuştu. Bir kadın da vinçlerin girişine izin vermeyeceklerini ve yolu kapatacaklarını söyledi. Elinde sopasıyla vince çıkan bir adam ise, "Nöbet tutuyoruz, baz istasyonunu kurdurmayacağız. Gereken her şeyi yapacağız" dedi. Elektrik trafosu geleceğini zanneden bir site sakini de, "Herkesten habersiz gelip buraya kuruyorlar. Elektrik trafosu gelecek diye milleti kandırıyorlar. Burada yaşayanlardan Hatice Nine'nin kızı kanser, benim oğlum radyolojide özel ilaç alıyor. 10 yaşındaki oğlumun, radyasyonla karşı karşıya geldiğini düşünün. Ben o çocuğun geleceğini düşünemiyorum. Polis mi getirecekler, ne getirirlerse getirsinler, elimizde sopalarla sabah akşam nöbet tutacağız. İftarımızı burada yapacağız, okumalarımızı burada yapacağız. Bir mekan kurup izin vermiyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Site sakinleri, hep bir ağızdan, "Bu mahallenin sakinleri olarak baz istasyonu istemiyoruz. Kansere hayır diyoruz" şeklinde seslenerek nöbet tutmaya devam etti. Baz istasyonu kurmaya gelen işçileri ise polis yetkililerinden gelecek haberi bekleyeceklerini söyledi. 

 

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