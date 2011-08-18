T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sahurda internet trafiği arttı ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 02:48

-Sahurda internet trafiği arttı ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, ramazan ayında sahurda internet trafiğinde yüzde 79 artış yaşandığını bildirdi. Yılmaz, Sheraton Otel'deki iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi. TTNET'in Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcısı olduğunu hatırlatan Yılmaz, ramazan ayında internet kullanım alışkanlıklarına ilişkin verileri açıkladı. Bu ay internet kullanım oranında ciddi oranda artış yaşandığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''TTNET 6 milyondan çok hanede, 25-30 milyon insana hizmet veriyor. Bu nedenle de veriler Türkiye'nin internet kullanım alışkanlıklarını ortaya koyuyor. Ramazanda Tivibu servisimiz normalden yüzde 11,3 daha çok kullanıldı. Özellikle de akşam saatlerinde yoğun kullanılıyor. Ramazan öncesinde internet kullanımı gündüz ve saat 21.00'den sonra yoğunlaşırken ramazanda en çok iftar öncesi saatlerde kullanılıyor. TTNET Müzik portalımızda günde 2,3 milyon müzik dinleniliyordu. Ramazanda bu rakam 2,5-3 kat arttı. Ramazan ayında sahurda internet trafiğinde yüzde 79 artış yaşandı.'' Yılmaz, ramazanda internette en fazla yapılan ilk 3 aktivitenin video izlemek, internette sörf yapmak ve sosyal ağlara girmek olduğunu ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin internet trafiğinin yüzde 55'ini üreten illerin sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli, en az internet trafiği yaşanan illerin ise Kars, Hakkari, Bingöl, Muş, Iğdır, Gümüşhane, Tunceli, Kilis, Bayburt ve Ardahan olduğunu bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24