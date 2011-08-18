-Sahurda internet trafiği arttı ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, ramazan ayında sahurda internet trafiğinde yüzde 79 artış yaşandığını bildirdi. Yılmaz, Sheraton Otel'deki iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi. TTNET'in Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcısı olduğunu hatırlatan Yılmaz, ramazan ayında internet kullanım alışkanlıklarına ilişkin verileri açıkladı. Bu ay internet kullanım oranında ciddi oranda artış yaşandığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''TTNET 6 milyondan çok hanede, 25-30 milyon insana hizmet veriyor. Bu nedenle de veriler Türkiye'nin internet kullanım alışkanlıklarını ortaya koyuyor. Ramazanda Tivibu servisimiz normalden yüzde 11,3 daha çok kullanıldı. Özellikle de akşam saatlerinde yoğun kullanılıyor. Ramazan öncesinde internet kullanımı gündüz ve saat 21.00'den sonra yoğunlaşırken ramazanda en çok iftar öncesi saatlerde kullanılıyor. TTNET Müzik portalımızda günde 2,3 milyon müzik dinleniliyordu. Ramazanda bu rakam 2,5-3 kat arttı. Ramazan ayında sahurda internet trafiğinde yüzde 79 artış yaşandı.'' Yılmaz, ramazanda internette en fazla yapılan ilk 3 aktivitenin video izlemek, internette sörf yapmak ve sosyal ağlara girmek olduğunu ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin internet trafiğinin yüzde 55'ini üreten illerin sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli, en az internet trafiği yaşanan illerin ise Kars, Hakkari, Bingöl, Muş, Iğdır, Gümüşhane, Tunceli, Kilis, Bayburt ve Ardahan olduğunu bildirdi.