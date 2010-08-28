-SAHURA MEHTERLE KALKTILAR OSMANİYE (A.A) - 28.08.2010 - Osmaniye Belediyesi, Osmaniyelileri mehter takımı ile kaldırarak sahur yemeği verdi. Osmaniye Belediyesi mehter takımı, vatandaşları sahura kaldırmak için belediye binası önünden başlayıp, kentin çeşitli mahalle ve caddelerinde devam eden, Cumhuriyet Meydanında sona eren bir konser verdi. Cumhuriyet Meydanında, Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlatılan çorba, hoşaf ve kahvaltı, sahur etkinliğine katılan yaklaşık 500 kişiye ikram edildi. Yemeğin ardından, Osmaniye Müftüsü Ramazan Çortul dua ettirdi. Belediye Başkanı Kadir Kara, sahur yemeğinde yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu, vatandaşların ilgisinin yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Etkinliği düzenlerken, ''sahurun ve seherin bereketini mehterin nameleri ile birleştirmek için yola çıktıklarını'' belirten Kara, ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini, buna benzer çeşitli projelerinin olduğunu bildirdi. Kara, şöyle konuştu: ''Osmaniyeliler gecenin bu saatinde evlerinden çıkıp meydana gelebilir mi? diye başlangıçta tereddütlerimiz vardı. Ama bugün gördük ki, müthiş bir heyecan var. Osmaniye'ye ne yapılsa azdır, Osmaniyeliler her şeyin en iyisine layıktır.'' Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla evlerine dağıldı.