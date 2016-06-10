Sahur vakti UFO ‘heyecanı’

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahura kalkan bazı vatandaşların ışık saçan bir cisim gördüklerini söylemesi ilçede UFO ‘heyecanı’ yaşattı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yaşar Anter’in haberine göre, Çiftlik Mahallesi’nde sahura kalkan bazı vatandaşlar, gökyüzünde zaman zaman hareket eden zaman zaman duran ışık saçan cismi gördüklerini söyledi. Yaklaşık 20 dakika gökyüzünde kalan cismin UFO olduğunu ileri süren bazı vatandaşlar bunu görüntüledi.

Restoran işletmecisi Necla Karaca da UFO olduğunu söylediği o cismi fotoğrafladı. Karaada üzerinde görünen cismin uçağa benzemediğini ve garip bir şekilde ani hareketler yaptığını söyleyen Karaca, "Sahur için kalktığımızda hava almak için evin terasına çıktık. Her zaman gökyüzüne bakar yıldızları izlerim. Ancak her zaman baktığım yerde daha önce hiç görmediğim bir cismin bazen durarak, bazen ani hareketlerle parladığını ve renklerinin değiştiğini gördüğümde şoke oldum. Buna komşularımız akrabalarımız da tanık oldu. UFO benzeri tanımlanamayan bir cisim olmasından kuşkulandık ve heyecanlandık" dedi.