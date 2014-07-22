T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sahur vakti başlatılan 'paralel yapı' operasyonuna Twitter'da kim ne dedi?

Türkiye gündemine oturan emniyet mensuplarına yönelik 'paralel yapı' operasyonu Twitter'da zirve yaptı

22 Temmuz 2014 12:18

Fethullah Gülen cemaatini hedef alan ve "paralel yapı" iddiasına dayandırılarak emniyet mensuplarına yönelik sahur vaktinde başlatılan operasyon Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bir bölümü, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan 17-25 aralık operasyonlarında görev alan polislerin "evrakta sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç uydurma, soruşturmanın gizlilğini ihlal, konut dokunulmazlığını ihlal, delil üretmek, sahte isimle yasadışı dinleme" gibi iddialarla suçlandığı kaydedildi.

Twitter'da kısa sürede en çok konuşulan konular arasında zirveye oturdu.

İşte nediyor.com tarafından derlenen yorumlardan bazıları:

ETİKETLER

paralel yapıemniyetoperasyonpolisgözarltıtwitterkim ne dediyolszulukrüşvet17 aralıkgülen cemaati

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24