Sahur vakti başlatılan 'paralel yapı' operasyonuna Twitter'da kim ne dedi?

Fethullah Gülen cemaatini hedef alan ve "paralel yapı" iddiasına dayandırılarak emniyet mensuplarına yönelik sahur vaktinde başlatılan operasyon Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bir bölümü, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan 17-25 aralık operasyonlarında görev alan polislerin "evrakta sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç uydurma, soruşturmanın gizlilğini ihlal, konut dokunulmazlığını ihlal, delil üretmek, sahte isimle yasadışı dinleme" gibi iddialarla suçlandığı kaydedildi.

Twitter'da kısa sürede en çok konuşulan konular arasında zirveye oturdu.

İşte nediyor.com tarafından derlenen yorumlardan bazıları: