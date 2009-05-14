Sahtecilik çetesine darbe

Para karşılığı sahte motorlu araç tescil belgesi ve muayene pulu düzenlediği ileri sürülen bir çeteye yönelik, polisin Balıkesir, İzmir ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Bir ihbarı değerlendiren Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çetenin para karşılığı sahte motorlu araç tescil belgesi ve muayene pulu düzenlediğini belirledi. Polis bunun üzerine çete üyelerini 6 ay süreyle takibe aldı. Takip sonucunda çete üyelerinin İzmir ve İstanbul'daki bazı kişilerle bağlantı halinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine, önceki gün harekete geçen polis, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, üç ilde birden çete üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri olduğu ileri sürülen Zeki Ö. ile K.Ö., M.A., M.A.K., F.S., S.F., A.A., S.B., F.G. ve M.Y. gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen, sahte olduğu belirlenen 27 fenni muayenesi yapılmış motorlu araç tescil belgesi, muayene pulu, çek, fatura, nüfus cüzdanı ve sahte belge basmada kullanılan çok amaçlı iki yazıcı, serigrafi kalıpları ve baskı malzemesi, beş bilgisayara el konuldu.



Gözaltına alınan 10 zanlı, işlemlerinin ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belge sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)

