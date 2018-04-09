T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sahte yeşil pasaportla yakalanan YDG üyesi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sahte yeşil pasaportla Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan TKP/ML gençlik yapılanması Yeni Demokrat Gençlik (YDG) üyesi F

09 Nisan 2018 18:36

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde sahte yeşil pasaportla Yunanistan\'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan TKP/ML gençlik yapılanması Yeni Demokrat Gençlik (YDG) üyesi F.H. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Gezi Parkı olaylarına katılan ve mahkemesi süren TKP/ML gençlik yapılanması YDG üyesi F.H.\'nin sahte yeşil pasaportla Yunanistan\'a kaçacağı ihbarı üzerine harekete geçti. F.H., jandarma tarafından Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan sorgulamasında hakkında \'terör amaçlı örgüte üye olma\' ve \'terör amaçlı propaganda yapma\' suçlarından kaydı bulunan F.H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanYunanistanTKPMLYeni Demokrat Gençlik YDGKeşanJandarma KomutanlığıGezi ParkıYDGOtobüs TerminaliYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24