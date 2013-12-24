Sahte votka öldürebilir

Türkiye’den yaklaşık sekiz kat fazla alkol tüketen İngiltere’de Noel alışverişinde tasarruf yapmaya çalışan tüketiciler sahte votkanın ciddi zararları olduğu konusunda uyarı aldı.

Tüketici Esasları Enstitüsü kloroform ya da endüstriyel alkol içiren sahte içkilerin görme kaybı hatta ölümlereler sebep olabileceği konusunda uyardı.

Brian Milligan'ın BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere’de bazı bölgelerde geçen seneye oranla iki kat sahte votka ele geçirildi. Sahte içkiler genelde mahalle bakkallarında vicdansız dükkân sahipleri tarafından tezgâh altında satılıyor.



Bazen gece kulüplerinde de bulunabiliyor. Sheffield Üniversitesi’nden Alex Kohnert isimli öğrenci tezgâh altında satılan bir ürünü alacak kadar akılsızdım diye itiraf ediyor. Geçici kör olan arkadaşları olduğunu söyleyen Kohnert, bir seferinde çok kötü bir mide ağrısı yaşadığını söylüyor

Tüketici Esasları Enstitüsü özellikle Sheffield’te sahte votka ile mücadele konusunda oldukça sert önlemler uyguluyor. Nisan ayından beri büyük kısmı votka olan 2, 300 şişe sahte alkol buldular. Buna göre 2011’den beri her yıl ikiye kat daha fazla sahte içki ele geçiriliyor.

Bu tip sahte içkiler genellikle temizlik sıvıları ya da antifriz de kullanılan alkolleri içeriyor. Bunun sonucunda bazen şişelerde yüzde 57 alkol olabiliyor. Tüketici Esasları Enstitüsü’nden Ian Ashmore, bu ürünlerde hiç bir test ya da kontrol yapılmadığını belirtiyor.

Genellikle bunları üretenlerin eski suçlular olduğunu söyleyen Ashmore, “Tüketicinn sağlığını önemsemiyorlar. Bu alkoller neredeyse her şeyi içerebilir” diyor.

Eylül ayında İskoçya’da 13 bin litre sahte votka yakalandı. Bu şu ana kadar ele geçirilen en büyük oran.

Doktorlar metil alkol içeren sahte alkolün daha ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor.

Bilinçli İçki Örgütü danışmanlarından Dr. Sarah Jarvis, sahte içkinin sinir hasarına sebep olabileceği, bunun mağdurlarda Parkinson hastalığı belirtilerini tetikleyebileceğini söylüyor.

“Görme yeteniğinizi yitirebilirsiniz. Normal bir insan gibi yürüme yetenediğinizi yitirebilirniz. Hatta hayatınıza mal olabilir” diyor Jarvis

Hangisi sahte?

Sahte votkayı anlamak kolay değil. Çoğu yasadışı üretici İngiliz gümrük vergisi damgasını taklit etmeye çalışıyor, ama bunlar çoğu zaman yanlış boyutta oluyor. Rusya ya da Berlin’den geldiği iddia edilen bir votka için alarm zilinin çalması gerekir. Bazılarında telaffuz hatası, kötü etiket hatta bazen şişe de tortu olabiliyor.



Ama bazen şişeler tıpkı orijinallerine benzeyebiliyor. Ama keskin bir tatları da olabilir.

Diğer ayrıştırıcı özellik ise fiyatları. “Eğer orijinal fiyatından düşük indirimde bir votka görürseniz, şüphelenmek gerekir” diyor Tüketici Esasları Enstitüsü Ken Webb.

Bilinçli İçki Örgütü ise tüketicileri 4 konuda uyarıyor:

Bildiniz bir yerden satın alın

Eğer çok ucuzsa dikkatli olun

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Eğer kötü kokuyor ya da görünüyorsa, içmeyin