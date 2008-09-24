Sahte vekaletname için suç duyurusu

CHP, Deniz Feneri davasında en yüksek cezayı alan Mehmet Gürhan'ın, Kanal 7'nin sahibi Zekeriya Karaman'a verdiği vekalet belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle, Mehmet Gürhan, Zekeriya Kahraman, İsmail Karahan ve İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



CHP Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Mehmet Gürhan, Zekeriya Kahraman, İsmail Karahan ve İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç hakkında, örgütlü ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla TCK'nın 158 ve resmi evrakta sahtecilik yoluyla TCK'nın 204. maddelerine muhalefetten, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.



Suç bulguları ve uygulanması gereken ceza maddelerinin üst sınırının 19 yıla ulaşması nedeniyle şüpheliler hakkında gerekli usuli tedbirlerin alınmasının da talep edildiği belirtildi.



Suç duyurusu dilekçesi bugün saat 13.30'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacak.

