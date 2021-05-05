Sahte Vefa Sosyal Destek Grubu kartı kullanarak uyuşturucu satan kişi yakalandı

İstanbul Sarıyer'de sahte Vefa Sosyal Destek Grubu kartı kullanarak uyuşturucu satan Remzi B. yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çayırbaşı Mahallesi ve çevresinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bahçeköy Caddesi üzerinde park halinde bekleyen bir otomobildeki şahısların durumundan şüphelendi.

Otomobili takibe alarak durduran ekipler, aracın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu kartı, bagajda ise yardım malzemeleri olduğunu gördü. Şoför koltuğundaki Remzi B.’yi indirerek üzerini arayan ekipler, bir miktar kokain ele geçirirken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 TL ‘ye el koydu.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği Eros’la arama yapıldı. Köpeğin aracın içerisinde tepki vermesi üzerine polis ekipleri, vites topuzu bölümüne baktı. Bölmeyi söken polis, içerisinde satışta hazır şeffaf poşet içerisinde 25 parça halinde kokain ve esrar buldu. Torbacı Remzi B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)