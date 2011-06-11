-SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 11 TUTUKLAMA SAMSUN (A.A) - 11.06.2011 - Samsun dahil 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı. Piyasaya sahte ve kaçak içki sürüldüğü ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, altı aylık teknik takip sonucu başlattığı ve Samsun, İstanbul, Artvin, Giresun, Tokat, Amasya, Nevşehir, Yozgat, Elazığ, Ordu, Denizli, Bursa, Aydın, Çorum, Manisa ve Tekirdağ illerine eş zamanlı düzenlen operasyonla ilgili soruşturma tamamlandı. İlk sorgularının ardından adliyeye sevk edilenlerden aralarında bir ilköğretim okulu öğretmeni Sefa S'nin de bulunduğu Hakan A, Süleyman B, Ömer C, Recep Faik G, Hüseyin U, Fatih Ç, Ahmet T, Ali D, Çetin T. ve Hüseyin Ö, çıkarıldıkları mahkemece ''5607 sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek, halkın sağlığını tehlikeye sokmak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek ve sahtecilik'' suçlarından tutuklandı. Mehmet K, Adem K. Ve Mesut A, tutuksuz olarak serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında, 10 ayrı iş yeri ve depoya yapılan baskınlarda çeşitli markalarda 42 bin 900 şişe sahte ve kaçak içki, 106 bin 86 adet orijinal içki bandrolü, 42 adet içki kapağı, 3 bin adet etiket bulunmuştu. Bu içkilerden Ordu'da ele geçirilen 500 şişenin, Bodrum'da bir süre Rus rehberlerin zehirlenmesine yol açtığı iddia edilen içki markasıyla aynı olduğu belirlenmişti.