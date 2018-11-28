Sahte tarım ilacı operasyonunda 6 tutuklama

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA ve çevre illerde sahte tarım ilacı üreten ve satan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 6\'sı tutuklandı. 5\'i savcılık tarafından serbest bırakılan şüphelilerden 9\'una ise adli kontrol getirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte tarım ilacı üretip, satan şüphelilere yönelik araştırma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tek tek tespit eden ekipler, 24 Kasım günü Bursa ile Bursa, İzmir Tekirdağ, Antalya, Mersin, Manisa, Aydın, Muğla, İstanbul ve Balıkesir\'de belirlenen 35 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 20 şüpheli, \'Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık\' suçundan gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuklanırken, 9\'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.