Sahte taksi plakalı sürücüye, 3 bin 6 TL para cezası

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, sahte taksi plakasıyla yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücüye 3 bin 6 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine durdurdukları taksinin sahte plakayla yolcu taşımacılığı yaptığını tespit etti. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan taksinin sürücüsüne 3 bin 6 TL para ezası kesti. Bağlanan araç ise 2 ay trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Teşvik istismarı, sözde uyanıklık. Kesret yetmedi, bir de korsan başladı. Nereden bulaştı ki, iş çıkartmayın bize. Sürücüye 3 bin 6 lira ceza. Araç 60 gün hasta\" diye tepkisini ifade etti.