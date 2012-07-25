Sahte şirket kurup 7 bin kişiyi emekli etmişler

SGK, büyük bir emeklilik vurgununu ortaya çıkardı. 156 paravan şirket üzerinden sigortalı gösterilen 7 bin kişinin devletten sağlık yardımı aldığı, birçoğunun da emekli olduğu tespit edildi. Sahte işyerlerini tek tek belirleyip, emeklilik işlemlerini iptal eden SGK, vatandaşları uyarıyor: "Hem primler boşa gider hem de aldığınız maaşı faiziyle geri ödersiniz."

Zaman gazetesinin haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte işyerlerine karşı alarma geçti. Kurum denetmenleri, naylon şirket kurarak vatandaşları buradan sigortalı gösteren firmaları tespit etti. Yaklaşık bir yıl süren incelemeler sonucunda 156 paravan şirket üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi.

Sahte firmalarla 7 bin kişinin sigortalı yapıldığı, bunların devletten sağlık yardımı aldığı ve birçoğunun da emekli olduğu öğrenildi. Yapılan işlemlerin tamamı iptal edilirken, ödenen emeklilik maaşlarının faiziyle geri alınacağı belirtiliyor. Kendilerini muhasebeci veya malî müşavir olarak tanıtan şebeke üyelerinin SGK'yı yaklaşık 70 milyon TL zarara uğrattığı hesaplanıyor.

Alınan bilgilere göre emeklilik vurgununu ortaya çıkaran gelişme, İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nde görevli bir denetmenin incelemeleriyle başladı. Denetmenler, sahte olarak sigortalı bildirilen bin kişi ile irtibata geçerek bilgilerine başvurdu. Soruşturma derinleştirildiğinde binlerce kişinin emeklilik vaadiyle kandırıldığı anlaşıldı. Denetmenlerin tespitlerine göre, şebeke, gelir ve eğitim düzeyi düşük vatandaşları hedef alıyor. Bu kişileri kurdukları paravan şirketler üzerinden aylık 150-250 TL para karşılığında sigortalı gösteriyorlar. SGK'dan sağlık yardımı almalarını ve emekli olmalarını sağlıyorlar.

Yapılan incelemeler sonucunda dolandırıcıların SGK'yı yaklaşık 70 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, çetedekilerin kendilerini muhasebeci veya mali müşavir olarak tanıttıkları kaydedildi.

SGK yetkilileri yapılan bu incelemenin tutar bakımında SGK tarihindeki en büyük incelemelerden biri olduğunu belirtti. Hiç kimsenin çalışmadan bir işyerinden sigortalı gösterilmesinin mümkün olmadığını dile getiren yetkililer, kendilerini muhasebeci veya malî müşavir olarak tanıtan ve para karşılığında sigortalı bildirmek isteyen kişilere vatandaşların güvenmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşları uyaran SGK yetkilileri, "Paravan işyerlerinden sigortalı bildirilen kişilere yapılan sağlık harcamaları o kişilerden faiziyle tahsil ediliyor. Yine bu şekilde emekli olup aylık alan kişilere ödenen aylıklar da faizleriyle geri alınıyor. Vatandaşlar bu tür yollara başvurmasınlar." dedi. Sosyal güvenlik denetmenleri, savcılığa şebeke ile ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcılar Türk Ceza Kanunu'nun "kamuyu zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî evrakta sahtecilik" suçlarından yargılanacaklar. Öte yandan büyük bir özveri ile çalışan sosyal güvenlik denetmenleri ciddi sorunlarla kar karşıya. Haksız kazanç sağlanmasının önüne geçen denetmenler, darp ve şiddete maruz kalıyor. Ancak denetmenlere herhangi bir hukukî koruma sağlanamadı.

Şebeke nasıl çalışıyor?

Paravan şirket kuran şebeke, sigortası olmayan vatandaşlarla temasa geçip bu kişileri aylık 150-200 TL gibi ücretlerle sigortalı gösteriyor. Ancak şirketin paravan olduğu bilinmediğinden sigortalı gösterilen kişi, normal sigortalının sahip olduğu bütün haklara sahip oluyor. Sağlık hizmeti alıp günü geldiğinde emekli olabiliyor. Devlet de sosyal güvenlik mevzuatı gereği, sigortalı gösterilen kişinin bütün haklarını öderken pirim alacağını şirketten tahsil etmeye çalışıyor. Fakat paravan olarak kurulan şirketler, topladığı primleri cebe indiriyor. Devlete tek kuruş ödeme yapmıyor. Şirket paravan olduğu için de tahsilat yapılamıyor. Bu durumda paravan şirket kuran çete, vatandaştan prim olarak topladığı paralarla saltanat sürüyor. Devlet ise tek kuruş alamadığı kişiler için emekli maaş ve sağlık hizmet bedeli ödüyor.