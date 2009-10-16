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Yaşam

Sahte SGK müfettişleri yakalandı

16 Ekim 2009 20:37

Sahte SGK müfettişleri yakalandı

KENDİLERİNİ SGK müfettişi olarak tanıtarak girdikleri işyerlerindeki sigortasız işçiler için yazdıkları sözde tutanakları yırtma karşılığında para alan 4 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ihbar üzerine yapılan baskında kendilerini SGK müfettişi olarak tanıtan 4 kişiyi yakalamak için operasyon yapıldı. Mehmet Ç.(36), Necati A.(37), İbrahim M.(46) ile Nevzat A.(30) yakalandı. Zanlılarla birlikte çeşitli isimlere düzenlenmiş sahte SGK müfettiş kimlik kartları, personel yaka kartları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tutanakları ele geçirildi.

İşyeri sahibini büyük cezalar alacağını söyleyerek korkutan sahte müfettişlerin, 1000 TL ile 10 bin TL arasında rüşvet aldıkları ortaya çıkarıldı.

Yetkililer rüşvet verip cezadan kurtulmak isteyen işyeri sahiplerinin dolandırıldıklarını anladıklarında suçlu duruma düşmemek için polise şikayette bulunmadıklarını söyledi.


 

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