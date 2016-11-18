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Yaşam

Sahte Reşat altını veren define dolandırıcıları tutuklandı

Niğde'de asker arkadaşlarını 300 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

18 Kasım 2016 02:45

Niğde'nin Bor ilçesinde define bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

Milliyet'te yer alan habere göre şüpheliler, telefonla aradıkları asker arkadaşlarına, define bulan çobanda yüklü miktarda altın olduğunu söyleyip, bir miktar Reşat altını göndererek, kuyumcuda bozdurmalarını istedi.

Şüpheliler, altınların gerçek olduğuna inandırdıkları farklı illerdeki birbirlerinden habersiz arkadaşlarına, içlerinde taş ve metal pul bulunan ağzı dikili keseleri para karşılığı vererek ortadan kayboldu.

 

Farklı zamanlarda arkadaşlarını yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen zanlılar, aynı taktiği denemek için aradıkları başka bir arkadaşlarının şüphelenip, durumu jandarmaya bildirmesi üzerine suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde 26 Reşat altınıyla içi taş ve metal pul dolu keseler ele geçirildi. 

Zanlılardan ve 2'sinin dolandırıcılık suçlarından arandığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.,

 

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