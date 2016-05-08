Sahte reçete soruşturmasında 23 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 32 ili kapsayan sahte reçete operasyonunda bu sabah adliyeye sevk edilen aralarında doktor, hemşire ve eczacıların da bulunduğu 98 kişiden 46’sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 29’u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Savcılık 23 kişi hakkında da adli kontrol tedbirinin uygulanmasını istemişti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Nöbetçi 2. Sulh ceza Hakimliği’nde ifade veren 29 kişiden 23’ü “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, beşi adli kontrol şartıyla olmak üzere altı kişinin de serbest bırakılmalarına karar verdi.

Tutuklama kararında “Aramalarda elde edilen kayıt dışı ilaçlar, dosyaya alınan SGK kayıtları, hasta beyanları ve tape kayıtları dikkate alındığında şüphelilerin gerçekle örtüşmeyen reçetelerle SGK’ya fatura edilerek zarara uğrattıkları, hastalara verilmeyen ilaçları yurt içinde ve yurt dışında ikinci kez pazarlayarak haksız kazanç elde ettikleri” ifade edildi. Kararda ayrıca gözaltına alınanların kaçakçılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından da değerlendirilme ihtimali olduğuna vurgu yapılarak, “Müsbet suçları işlemeye yönelik bir organizasyon içinde oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığı anlaşılmakla şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildiği” belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin örgüt kurarak sahte reçete düzenlediği, SGK’yı dolandırmak suretiyle epilepsi, kanser ve hematoloji ilaçlarını Suriye ve Irak gibi ülkelere gönderdiği ve devleti milyonlarca TL zarara uğrattıkları iddia ediliyor.