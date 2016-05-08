T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sahte reçete soruşturmasında 23 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli operasyonda 29 kişi mahkemeye sevk edilmişti

08 Mayıs 2016 02:36

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 32 ili kapsayan sahte reçete operasyonunda bu sabah adliyeye sevk edilen aralarında doktor, hemşire ve eczacıların da bulunduğu 98 kişiden 46’sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 29’u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Savcılık 23 kişi hakkında da adli kontrol tedbirinin uygulanmasını istemişti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre,  İstanbul Nöbetçi 2. Sulh ceza Hakimliği’nde ifade veren 29 kişiden 23’ü “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, beşi adli kontrol şartıyla olmak üzere altı kişinin de serbest bırakılmalarına karar verdi.

Tutuklama kararında “Aramalarda elde edilen kayıt dışı ilaçlar, dosyaya alınan SGK kayıtları, hasta beyanları ve tape kayıtları dikkate alındığında şüphelilerin gerçekle örtüşmeyen reçetelerle SGK’ya fatura edilerek zarara uğrattıkları, hastalara verilmeyen ilaçları yurt içinde ve yurt dışında ikinci kez pazarlayarak haksız kazanç elde ettikleri” ifade edildi. Kararda ayrıca gözaltına alınanların kaçakçılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından da değerlendirilme ihtimali olduğuna vurgu yapılarak, “Müsbet suçları işlemeye yönelik bir organizasyon içinde oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığı anlaşılmakla şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildiği” belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin örgüt kurarak sahte reçete düzenlediği, SGK’yı dolandırmak suretiyle epilepsi, kanser ve hematoloji ilaçlarını Suriye ve Irak gibi ülkelere gönderdiği ve devleti milyonlarca TL zarara uğrattıkları iddia ediliyor. 

ETİKETLER

sahte reçeteoperasyontutuklama

İlgili Haberler

İstanbul merkezli 32 ilde 'sahte reçete' operasyonu; çok sayıda doktor ve eczacı gözaltında

Operasyon kapsamında 266 adreste arama yapılıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24