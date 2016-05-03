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İstanbul merkezli 32 ilde 'sahte reçete' operasyonu; çok sayıda doktor ve eczacı gözaltında

Operasyon kapsamında 266 adreste arama yapılıyor

03 Mayıs 2016 12:09

İstanbul merkezli 32 ilde sahte reçete operasyonu yapıldı. SGK dolandırıcılığıyla ilgili çok sayıda doktor ve hemşirenin de aralarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden bir profesörün de bulunduğu ve 266 adreste arama yapıldığı belirtildi. Suç örgütünün, sahte reçete ve sağlık raporlarıyla aldıkları kanser, kemoterapi, psikoterapi alanlarının da aralarında bulunduğu yüksek fiyatlı ilaçları Irak ve Suriye'deki savaş bölgelerinin yanı sıra PKK'ya göndererek haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Bu arada, İstanbul'da gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

 

Sağlık Bakanı: Yanlış yapan bedelini öder

 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Savcının olayı soruşturduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Yanlış yapan bedelini öder” diye konuştu.

 

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