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Yaşam

Sahte raporla memur olan kadın tutuklandı

Handan B. engelli kadrosundan memur olarak sağlanan epilepsi raporunun sahte olduğu iddiasıyla tutuklandı

23 Eylül 2016 22:31

Konya'da Akşehir Belediyesi'ne 2012 yılında Kamu Personel Seçimi Sınavıyla, engelli kadrosundan memur olarak atanan 28 yaşındaki Handan B., atanmasını sağlayan epilepsi raporunun sahte olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Dha’da yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Akşehir İlçe Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi'ne 2012 yılında engelli kadrosundan atan ve epilepsi raporu bulunan Handan B.'nin epilepsi ilaçlarını kullanmadığını belirledi. Bunun üzerine Handan B.'nin memur olmasını sağlayan epilepsi raporunun sahte olabileceğinden şüphelenen SGK, kadın hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonucu Handan B. epilepsi raporu sahte olduğu iddiasıyla tutuklandı. Handan B.'nin Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile de bağlantısının olup olmadığı araştırılırken, hüküm giymesi halinde çalıştığı süre boyunca aldığı maaşların iadesinin isteneceği belirtildi.

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