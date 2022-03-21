Sahte rapor çetesinin lideri itirafçı oldu: 30 günlük rapor için 5 bin lira almışlar

Ankara’da düzenlenen sahte rapor çetesi operasyonunda çete lideri Veli E., itirafçı olup 300 sayfalık ifade verdi. İfadesinde 4 özel tıp merkeziyle çalışarak binlerce kişiye sahte iş göremezlik, engelli ve heyet raporu hazırladıklarını belirten Veli E., 10 günlük rapor için 1250 lira, 30 günlük rapor için ise 3-5 bin lira aldıklarını söyledi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "sahte sağlık raporu" çetesine yönelik yaptığı operasyonda özel tıp merkezlerinde çalışan doktor, hemşire, teknisyen, sekreter, hasta bakıcıların aralarında bulunduğu 17 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında; A.A. Tıp Merkezi sahibi A.A., Ö.Y.M. Tıp Merkezi sahibi S.Y., O.D. Tıp Merkezi sahibi G.S. ve T. Tıp Merkezi’nin sahibi M.U.’nun bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden A.A. Tıp Merkezi sahibi A.A. tutuklanırken, diğer 3 tıp merkezi sahibi ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Hastaneye gitmeye gerek kalmadan rapor verildiği öğrenildi

Çetenin binlerce kişiye iş göremezlik, heyet ve engelli raporu hazırladığı, raporun süresi veya içeriğine göre paralar aldığı kaydedildi. Kişilerin, işe gitmemek için alınan 10 günlük sahte rapora 1250 lira, 30 günlük rapora ise 3-5 bin lira ödedikleri tespit edildi. Rapor isteyen kişilerin hastaneye gitmelerine bile gerek olmadığı, sadece kimlik ve kurum kimlik fotokopileri gönderip, istenen paraları yatırıp sağlık raporu aldıkları ortaya çıktı. Sağlık raporlarının, özel tıp merkezi sahiplerinin bilgileri doğrultusunda hazırlandığı, raporlarda imzası bulunan doktorların ise imza başı para aldıkları belirlendi. İtirafçı Veli E. serbest bırakıldı.