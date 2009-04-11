Sahte rakıya bir kurban daha

Bursa'da, dere kenarında buldukları ve sahte olduğu belirlenen rakıdan içen kişilerden biri daha öldü.



Alınan bilgiye göre, Demirtaş ve Samanlı mahalleleri arasından geçen derenin kenarındaki tahliye kanalında buldukları kolideki rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Zafer Kara'nın 8 Nisan'da, İbrahim Cinoğlu'nun da dün öğle saatlerinde, kaldırıldıkları hastanede ölmelerinin ardından, Mehmet Gönen de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Mehmet Gönen'in ölümüyle Bursada 18 Mart'tan beri, sahte rakıdan ölenlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Dere kenarında buldukları sahte rakıdan içen diğer 2 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

