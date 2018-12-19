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'Sahte rakıdan öldü' iddiası

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, içtiği sahte rakı nedeniyle rahatsızlandığı öne sürülen Yüksel Turhan (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

19 Aralık 2018 20:09

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, içtiği sahte rakı nedeniyle rahatsızlandığı öne sürülen Yüksel Turhan (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Turhan\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Ereğli\'de, dernek lokali işletmeciliği yapan Yüksel Turhan, önceki gün sabah saatlerinde, evde rahatsızlandı. Özel hastaneye kaldırılan Turhan, daha sonra ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edildi. Rahatsızlandığı günün gecesi sahte rakı içtiği ileri sürülen Turhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yüksel Turhan\'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
POLİSTEN DENETİM 
Öte yandan Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve maliye ekipleri, alkol satışının olduğu mekanlarda sahte alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerin gün boyu sürdürüleceği öğrenildi.

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