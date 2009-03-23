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Yaşam

Sahte rakı yine öldürdü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir hafta önce alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi öldü.

23 Mart 2009 02:00

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir hafta önce alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi öldü.

Ovaakça beldesinde oturan Nazmi Kahraman (36), geçen hafta içtiği rakının ardından gözlerinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Kahraman, yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 18 Martta Hasan Erdem (78) ve Saip Telli (59), Mustafa Kemalpaşa ilçesinde de dün İsmail Güven (50) sahte rakıdan dolayı yaşamını yitirmişti.

Jandarma ekipleri, sahte rakıdan ölümler üzerine dün Bursa ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 620 şişe sahte viski ile 43 şişe sahte rakı ele geçirmişti.

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