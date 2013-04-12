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Dünya

Sahte Putin trende yakalandı

Almanya doğumlu Lucas Baier, Salzburg-Münih arasındaki tren yolculuğunda sahte sürücü belgesiyle yakalandı

12 Nisan 2013 15:07

Almanya’da trenle seyahat eden bir yolcu, bilet kontrolü sırasında görevlilere üzerinde Vladamir Putin’in ismi ve fotoğrafı bulunan sürücü belgesi sundu.
 
Almanya doğumlu Lucas Baier, Salzburg-Münih arasındaki tren yolculuğunda sahte sürücü belgesiyle yakalandı. Söz konusu kimliğin üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’in fotoğrafı ve ismi yazıyordu.

27 yaşındaki Baier’in rutin bilet kontrolü sırasında sahte ehliyetini çıkararak kendini Putin olarak tanıttı. Durumu fark eden yetkililer Litvanya kayıtlı kimliğe el koydu.

Litvanyalı yetkililer sürücü belgesinin Putin’e ait olmadığını belirterek “Her bir ehliyet resmi olarak kaydedilir ve özel bir numarası vardı. Birimimiz Vladamir Putin adına sürücü belgesi çıkarmamıştır” dedi.

Baier, sahte kimliği Rus pazarından ‘şaka’ olarak aldığını iddia etti. Sık sık arkadaşları tarafından Putin’e benzetildiğini söyleyen Baier, “Putin adında çıkarılmış sahte sürücü belgesini görünce hemen aldım” dedi.

Baier’in ‘sahte Putin’ macerası polisten aldığı uyarıyla sonlandı. Polis, Baier sahte kimlik kullanmaya devam ederse yüklü miktarda para cezası ödemesi gerektiğini vurguladı.

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